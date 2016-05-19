Карпюк и Клых должны быть освобождены согласно Минским соглашениям: Порошенко дал поручение силовикам

Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

"Делал и буду делать все для освобождения Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых считаем украинскими политзаключенными в России. По Минским соглашениям все заключенные должны быть освобождены. Дал соответствующие поручения МИД и СБУ", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в России Карпюка и Клыха обвиняют в "участии в банде", убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. Российское следствие утверждает, что Клых и Карпюк во времена первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года и начале 1995 года сам принимал в них участие. Также им инкриминируют участие в те годы в УНА-УНСО (тогда это были две отдельные организации), запрещенной в РФ с 2014 года.

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Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, Клыха задержали в августе того же года в российском Орле. Украинцы отрицают свою вину и заявляют, что признания были выбиты из них следствием под пытками.

Сегодня, 19 мая, суд присяжных в Грозном (РФ) признал Карпюка и Клыха виновными.

Напомним, 18 мая после очередного раунда переговоров в Минске уполномоченный Президента по мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины Ирина Геращенко сообщила: "Мы затронули вопрос освобождения украинских узников, что их удерживают в российских тюрьмах. [...] Надеемся, вскоре будем иметь положительные новости относительно судьбы Г. Афанасьева, и Ю. Солошенко".