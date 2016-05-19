Суд присяжных в Грозном признал Карпюка и Клыха виновными

Об этом УНИАН сообщил адвокат Марк Фейгин.

"Как и предполагалось, Карпюка и Клыха признали виновными в суде присяжных в Грозном", - сказал Фейгин.

Карпюк получит пожизненное. И это является весьма существенной проблемой для дальнейшей его передачи в Украину по Конвенции. — Mark Feygin (@mark_feygin) 19 мая 2016 г.

Он подчеркнул, что "спасти политически преследуемых в нынешней России можно, только трезво и правдиво предвосхищая обвинительный приговор и строя на этом защиту".

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"Николай Карпюк и Станислав Клых. Коллегия присяжных признала украинцев виновными в участии в боевых действиях против федеральных войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов в составе подразделения "Викинг", гибели и ранении нескольких десятков российских солдат. Карпюк и Клых признаны виновными. При этом, по мнению коллегии, Клых заслуживает снисхождения", - сообщил в Facebook из зала суда корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

Он отметил, что во время оглашения вердикта Карпюк спокойно стоял, державшись за прутья клетки, сосредоточенно слушая. Клых читал газету и на происходящее не обращал внимание.

Приговор украинцам планировали зачитать еще накануне поздно вечером, но заседание срочно перенесли на сегодня. Адвокаты украинцев уверены, что на присяжных оказывалось давление.

Как сообщалось, в России Карпюка и Клыха обвиняют в "участии в банде", убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. Российское следствие утверждает, что Клых и Карпюк во времена первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года и в начале 1995 года сам принимал в них участие.

Также им инкриминируют участие в те годы в УНА-УНСО (тогда это были две отдельные организации), запрещенной в РФ с 2014 года.

Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, Клыха задержали в августе того же года в российском Орле. Украинцы отрицают свою вину и заявляют, что признания были выбиты из них следствием под пытками.