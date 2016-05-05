На Яворовском полигоне во время артиллерийских стрельб погиб военный, двое ранены

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

Он отметил, что чрезвычайное происшествие произошло сегодня, около 14:00, на территории полигона во время артиллерийских стрельб.

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По предварительным данным, от взрыва снаряда погиб один военнослужащий, двое получили ранения. Все они из одного подразделения, которое проходит боевое слаживание на территории Яворовского полигона.

Поронюк пока не комментирует состояние пострадавших военных.

«Сейчас все обстоятельства выясняются, о состоянии пострадавших сведения будут получены от медиков позже», - сказал начальник Регионального медиа-центра.