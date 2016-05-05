За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных - АП
13:16, 05 мая 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получили двое украинских военнослужащих, погибших нет.
Ни один военный не погиб / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако двое наших бойцов были ранены. Это произошло в результате подрыва на противопехотных минах во время обнаружения взрывчатых предметов в районе поселка Славное Марьинского района в Донецкой области. Сейчас за жизнь наших ребят борются медики», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
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