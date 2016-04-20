Под Николаевом селяне заблокировали трассу, требуя вернуть им пастбища, выделенные участникам АТО (фото)

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Николаевской области, свои требования граждане аргументируют отсутствием возможности кормить скот.

На месте происшествия сотрудники полиции Николаевского отделения Очаковского отдела полиции обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения, а также сообщают участникам акции об ответственности, которая наступает вследствие нарушения норм действующего законодательства Украины.

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Об акции протеста извещены государственные органы района и области.

Правоохранителями собраны соответствующие материалы, сведения о которых внесены в журнал Единого учета, решается вопрос о начале уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 279 УКУ (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительных работ на срок до 2 лет, или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.