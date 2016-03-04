Чубаров заявил, что оккупанты в Крыму могут запретить только слово "меджлис", но не людей

Об этом заявил глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, передает "Крым.Реалии".

Он уверен, что у национального движения крымских татар, как и прежде будет поддержка народа.

"Есть более 250 местных меджлисов, 22 региональных меджлиса. Это тысячи людей, которые избраны самими крымскими татарами. Как их можно запретить? Но понятно, что мы готовимся к разным формам, в том числе, к наиболее тяжким, которые могут исходить от оккупационной власти", ‒ сказал Чубаров.

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Глава Меджлиса подчеркнул, что во времена Советского Союза репрессии против его народа были тотальными, но национальное движение крымских татар не оставалось без людей.

"Крымские татары на полуострове, с одной стороны, возмущаются и следят за тем, что пытаются запретить Меджлис. С другой стороны, они понимают, что одной из форм противодействия такому давлению со стороны оккупантов может быть укрепление единства", ‒ считает Чубаров.

Как сообщалось ранее, так называемый "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская направила в "Верховный суд" Крыма иск о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на основании ст.9 закона РФ "О противодействии экстремистской деятельности" и вручила заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялову копию иска о запрете деятельности организации.

Вчера судебное заседание по запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа оккупационные "власти" Крыма перенесли на 10 марта.