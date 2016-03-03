Запрет Меджлиса: оккупационные "власти" Крыма перенесли судебное заседание

Об этом сообщил лидер крымских татар, народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Джемилев на своей странице в Twitter.

"Оккупанты перенесли судебное заседание по вопросу запрета Меджлиса на 10 марта на 9.30", - отметил он.

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Как сообщалось ранее, так называемый "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская направила в "Верховный суд" Крыма иск о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на основании ст.9 закона РФ "О противодействии экстремистской деятельности" и вручила заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялову копию иска о запрете деятельности организации.