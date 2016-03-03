Запрет Меджлиса: оккупационные "власти" Крыма перенесли судебное заседание
Судебное заседание по запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа оккупационные "власти" Крыма перенесли на 10 марта.
Об этом сообщил лидер крымских татар, народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Джемилев на своей странице в Twitter.
"Оккупанты перенесли судебное заседание по вопросу запрета Меджлиса на 10 марта на 9.30", - отметил он.
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Как сообщалось ранее, так называемый "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская направила в "Верховный суд" Крыма иск о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на основании ст.9 закона РФ "О противодействии экстремистской деятельности" и вручила заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялову копию иска о запрете деятельности организации.