Оккупанты вручили замглаве Меджлиса "документ о прекращении деятельности организации"

"Прокурор Крыма подписала заявление в Верховный суд республики о запрете деятельности общественной организации (меджлиса) крымско-татарского народа на основании статьи 9 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", - сообщает ТАСС.

По словам Поклонской, о запрете деятельности Меджлиса якобы просит крымско-татарское население аннексированного полуострова.

"В настоящее время продолжают поступать обращения от крымско-татарского населения, в том числе от руководителей объединений крымско-татарских, с просьбой признать противоправной и провокационной деятельность меджлиса крымско-татарского народа, а также принять меры в части запрета использования крымско-татарского национального флага преступниками, совершающими блокады и диверсии против народов Крыма", - говорится в "документе".

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Напомним, в МИД Украины заявили, что Кремль в XXI веке в аннексированном Крыму повторяет ужасные советские репрессии 30-х годов XX века, а также геноцид крымских татар 1944 года.