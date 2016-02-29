В СБУ рассказали о связях задержанного "азовца" с российскими спецслужбами
Председатель гражданского корпуса «Азов-Крым», боец «Азова» Станислав Краснов, которого задержали правоохранители, передал российской стороне списки военных полка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук на брифинге.
«Согласно подтвержденным оперативным данным, Краснов непосредственно передал российской стороне списки полка «Азов», а также с 10 по 13 февраля находился последний раз в Республике Беларусь, где встречался со своим российским куратором. На российской стороне Краснов находится с 2014 года. И во время этой последней встречи, в том числе, обсуждались вопросы, связанные с возможным использованием той взрывчатки, которая была изъята в пригороде Киева», - подчеркнул представитель СБУ.
При этом он сообщил, что украинским силовым ведомствам известна фамилия гражданина Российской Федерации, с которым на связи находится Краснов.
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Также, по его словам, следствие имеет другие материалы; и эти материалы будут размещаться по мере того, как следователи будут давать разрешение на их обнародование.
«Это был не первый выезд Краснова в Беларусь. В 2015 году он уже дважды там находился с той же самой целью, что и в последний раз», - заявил Ткачук.
Как сообщал УНИАН, адвокат Краснова Андрей Мамалыга заявляет, что сотрудники СБУ применяли к его подзащитному после задержания пытки, чтобы тот признался про тайник с оружием.
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По его словам, Краснов был задержан вооруженными сотрудниками СБУ, после чего ему связали скотчем руки, ноги, завязали глаза и вывезли в лес, где около 6 часов подвергали пыткам, требуя признания, где тот спрятал оружие.
В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.
Сейчас около 100 представителей батальона «Азов» пикетируют здание столичной СБУ с требованием освободить Краснова.