В СБУ рассказали о связях задержанного "азовца" с российскими спецслужбами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук на брифинге.

«Согласно подтвержденным оперативным данным, Краснов непосредственно передал российской стороне списки полка «Азов», а также с 10 по 13 февраля находился последний раз в Республике Беларусь, где встречался со своим российским куратором. На российской стороне Краснов находится с 2014 года. И во время этой последней встречи, в том числе, обсуждались вопросы, связанные с возможным использованием той взрывчатки, которая была изъята в пригороде Киева», - подчеркнул представитель СБУ.

При этом он сообщил, что украинским силовым ведомствам известна фамилия гражданина Российской Федерации, с которым на связи находится Краснов.

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Также, по его словам, следствие имеет другие материалы; и эти материалы будут размещаться по мере того, как следователи будут давать разрешение на их обнародование.

«Это был не первый выезд Краснова в Беларусь. В 2015 году он уже дважды там находился с той же самой целью, что и в последний раз», - заявил Ткачук.

Как сообщал УНИАН, адвокат Краснова Андрей Мамалыга заявляет, что сотрудники СБУ применяли к его подзащитному после задержания пытки, чтобы тот признался про тайник с оружием.

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По его словам, Краснов был задержан вооруженными сотрудниками СБУ, после чего ему связали скотчем руки, ноги, завязали глаза и вывезли в лес, где около 6 часов подвергали пыткам, требуя признания, где тот спрятал оружие.

В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.

Сейчас около 100 представителей батальона «Азов» пикетируют здание столичной СБУ с требованием освободить Краснова.