СБУ задержала главу гражданского корпуса "Азов-Крым" - СМИ
23:41, 28 февраля 2016Общество
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СБУ задержала главу гражданского корпуса «Азов-Крым» Станислава Краснова.
СБУ задержала главу гражданского корпуса «Азов-Крым» / hromadske.tv
Об этом Громадському сообщила мать подруги Краснова Мария Шелест. По ее словам, его вместе с ее дочерью арестовали в ночь на 28 февраля. Предварительно Станислава Краснова обвиняют в незаконном хранении оружия.
Ранее, 15 февраля на сайте прокуратуры Киева появилось сообщение о задержании и обыске в местах проживания членов «добровольческого корпуса так называемого «батальона «Крым».
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В них, по данным прокуратуры, изъяли больше двух десятков стволов боевого и травматического оружия, а также боеприпасы и наркотики.
В самом батальоне эту информацию отрицают.
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