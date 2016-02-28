СБУ задержала главу гражданского корпуса "Азов-Крым" - СМИ

Об этом Громадському сообщила мать подруги Краснова Мария Шелест. По ее словам, его вместе с ее дочерью арестовали в ночь на 28 февраля. Предварительно Станислава Краснова обвиняют в незаконном хранении оружия.

Ранее, 15 февраля на сайте прокуратуры Киева появилось сообщение о задержании и обыске в местах проживания членов «добровольческого корпуса так называемого «батальона «Крым».

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В них, по данным прокуратуры, изъяли больше двух десятков стволов боевого и травматического оружия, а также боеприпасы и наркотики.

В самом батальоне эту информацию отрицают.