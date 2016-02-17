Во время разгона митинга под Радой 18 февраля 2014 года погибло 10 человек - следствие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.

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«План был в этот день (18 февраля 2014 года - УНИАН) завершить свои действия тем, чтобы протестные акции были прекращены несмотря на те жертвы, которые могут иметь место не только среди протестующих, но и среди правоохранителей», - заявил он.

«Установлено следствием, что тогда действительно было жестокое применение насилия в отношении протестующих. Если брать события в Мариинском парке, на улице Грушевского, Крепостном переулке, улице Институтской. В течение разгона «мирного наступления» (18 февраля 2014 года - УНИАН) погибли 10 человек, более 500 получили ранения, из них более 100 получили тяжкие телесные повреждения», - добавил Горбатюк.

«При этом массово применялось огнестрельное оружие с охотничьими патронами. От этих патронов погибли три человека и более 40 получили огнестрельные ранения», - отметил начальник управления специальных расследований ГПУ.