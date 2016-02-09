Пивоварский рассказал о том, как депутаты "просятся" на должности в госкомпаниях

Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский рассказал о том, как депутаты обращаются к нему с просьбами о назначении в госкомпании.

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"Мы публично заявили в четверг в Кабмине, что нужно исключить любое влияние на деятельность правительства. Уже в пятницу в парламенте ко мне подошли пять депутатов с просьбами. Большинство из них - назначения на должности в госкомпании. Спрашиваю: "Для чего вы это делаете? Мы же только что сказали, что нужно это исключить". Не понимают", - расссказал Пивоварский в интервью "Лига.net".

"Когда общаешься с лицемером, который на чистом украинском языке вспоминает, как он стоял на Майдане, а затем просит "отдать" ему госпредприятие Х в обмен на услугу, сложно себя сдерживать. Многим задаю вопрос: "Вот если от нас отвернется МВФ, американцы, европейцы и другие, где мы возьмем ликвидность, как будем финансировать страну? Рынки капитала закрыты. Что мы будем делать?" Задумываются на секунду, соглашаются. И через минуту: "Слушай, тут есть интересное предложение по "Укрпочте", - добавил он.