Пивоварский рассказал, почему отозвал свое заявление об отставке

Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский заявил, что принимает репутационные риски, связанные с отзывом заявления об отставке, и рассказал о том, как было принято это решение.

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"Да, со мной общался именно он (Яценюк – ред.). Общались очень долго, и я осознанно принял репутационный риск, отозвав свое заявление об отставке. Мы попытались вставить ногу в закрывающуюся дверь, чтобы дать возможность политикам, депутатам, всем ветвям власти переосмыслить то, что происходит, сделать определенные выводы и, наконец, начать принимать решения на благо страны, а не во имя личных интересов", - рассказал в интервью "Лига.net" Пивоварский.

По его словам, также была встреча Порошенко с Яценюком и президент поддержал идею возвращения ряда министров и перезагрузки.

Как сообщал УНИАН, Пивоварский был назначен на должность министра инфраструктуры 2 декабря 2014 года. До назначения он с конца 2012 года возглавлял крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", а также работал в инвестиционной компании Dragon Capital (Украина) на должности управляющего директора.

Пивоварский подал заявление об отставке с поста министра инфраструктуры 16 декабря 2015 года, мотивируя свое решение невозможностью выполнять свои функции, в том числе из-за низких зарплат.

Свои заявления об отставке глава Минагропрода Алексей Павленко, министр здравоохранения Александр Квиташвили и министр инфраструктуры Андрей Пивоварский отозвали 4 февраля.