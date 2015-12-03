"Винницкое лобби": СМИ рассказали, как окружение Гройсмана пытается сохранить контроль над "Укрпочтой"

Об этом говорится в материале журнала "Новое время".

С декабря 2014-го генерирующую миллиарды доходов "Укрпочту" возглавляет Игорь Ткачук - человек без экономического образования и серьезного управленческого опыта в бизнесе. Но при этом он - член набирающего силу винницкого лобби, к которому принадлежит спикер Рады, в прошлом мэр Винницы, и ряд депутатов.

Отмечается, что Ткачук - сам винничанин и имел общие дела с Гройсманом еще в ту пору, когда оба были бизнесменами. Так, Ткачук появился в "Укрпочте" в апреле 2014-го в качестве заместителя гендиректора компании. Его тогдашний шеф - глава Укрпочты Михаил Панькив - признается: Ткачука ему навязали по политическим договоренностям сверху.

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"Государственные предприятия на сегодня очень политизированы, а их руководители до сих пор назначаются в результате политических торгов, - утверждает Панькив. - Именно такой креатурой стал и партийный кадр из Винницы - Игорь Ткачук".

Оформлять документы на работу тот пришел вместе со старшим братом Геннадием Ткачуком, народным депутатом от БПП - еще одним винницким. Вспоминая этот факт, Панькив добавляет, что дальше, после очередного переформатирования правительства в декабре 2014-го, по политическим договоренностям "Укрпочту" отдали в квоту винницких. И ему пришлось уступить место гендиректора Ткачуку. Отдавать этот актив кому-либо винницкие не намерены.

При этом подчеркивается, что формально Ткачук вполне может санкционировать скидки своим клиентам - у "Укрпочты" есть право предоставлять ее в размере до 15%. И контроля над подобными скидками нет: в компании никто не знает точного денежного и товарного оборота.

Так, в компании проворачивают сомнительные операции. Например, в мае-июне 2015-го "Укрпочта" продала доллары небольшому "Авант-банку" по курсу ниже рыночного, всего на сумму $5,75 млн.

При этом известно, что за "Авант-банком" стоит депутат от БПП Алексей Савченко. Хотя он сам отрицает контроль над этим учреждением.

Кроме того, "Укрпочта" могла бы стать банком: у нее 11,8 тыс. отделений по стране. Ведь почтовый банк - вполне эффективно работающая бизнес-модель, что доказывает опыт США, Японии, Германии, Франции, Бразилии. Однако руководители "Укрпочты" игнорируют и эту возможность.

О том, как спикер Владимир Гройсман и люди из его окружения эксплуатируют одну из крупнейших госкомпаний страны, читайте в новом номере журнала "Новое Время" - №45 от 4 декабря 2015 года.