В Украине в рамках декоммунизации новые названия получат еще 63 села, поселка и один район

Как сообщили УНИАН в Украинском институте национальной памяти (УИНП), такое решение принял сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления на заседании с участием представителей УИНП в рамках реализации декоммунизационных законов.

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Больше всего населенных пунктов будет переименован в Харьковской области - 18, в Черниговской - 16, по 11 - в Донецкой и Кировоградской области, 4 - в Киевской и по одному - в Закарпатской, Луганской, Херсонской и Черкасской областях.

Комитет сегодня рассмотрел второй пакет предложений органов местного самоуправления и местных государственных администраций по переименованию населенных пунктов и районов.

На этот раз из 86 представлений, поступивших в комитет, его члены согласовали 64 новых названия. Их перечень обнародован на сайте УИНП. Относительно остальных представлений комитет обратится к местным советам с предложением вернуть себе исторические названия и учесть рекомендации экспертов УИНП.

Кроме того, 10 местных общин пожелали оставить старые наименования. Но это нарушение закона, поскольку они содержат символику коммунистического тоталитарного режима, отметили в УИНП. Комитет еще раз направит разъяснения руководителям органов местного самоуправления этих населенных пунктов.

Ранее комитет поддержал названия для 108 населенных пунктов.

В УИНП напомнили, что в Украине продолжается второй этап декоммунизации, согласно закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». До 21 февраля парламент Украины на основании представлений местных общин должен определиться с новыми названиями для населенных пунктов, чьи названия содержат символику коммунистического тоталитарного режима.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года профильный комитет принял решение о переименовании Артемовска в Бахмут, Кировограда - в Ингульск, Дзержинска - в Торецк, а Ильичевска - в Черноморск.