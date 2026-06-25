Пентагон засекретил разработку новой ракеты с рекордной дальностью полета

Военные выразили заинтересованность в создании модификации класса "воздух-поверхность", а сама программа получила официальное название Air Force Long Range Weapon (AFLRW)

Командование ВВС США готовится провести закрытую встречу с представителями оборонно-промышленного комплекса, чтобы представить требования к новой ракетной системе класса "воздух-воздух", минимальная дальность полета которой должна составлять не менее 1000 морских миль.

Как сообщает аналитик издания The War Zone Джозеф Тревитик, такой радиус действия примерно в десять раз превышает возможности самых современных модификаций американских ракет средней дальности AIM-120D-3 AMRAAM.

Новое оружие сверхдальнобойного действия разрабатывается прежде всего для нейтрализации критически важных воздушных платформ противника, действующих под прикрытием глубокого тыла, в частности самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS/AEW&C), а также стратегических самолетов-заправщиков.

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Помимо базового варианта, военные выразили заинтересованность в создании модификации класса "воздух-поверхность", а сама программа получила официальное название Air Force Long Range Weapon (AFLRW).

Организацией двухдневного мероприятия для оборонных подрядчиков, запланированного на конец августа 2026 года на территории авиабазы Эглин во Флориде, занимается Управление вооружения Центра управления жизненным циклом Военно-воздушных сил (AFLCMC).

Проект AFLRW направлен на интеграцию следующего поколения средств дистанционного поражения в соответствии с глобальными стратегическими приоритетами Пентагона. Новая система будет иметь модульную структуру и открытую архитектуру, что позволит привлечь к производству нескольких поставщиков компонентов под руководством единого главного интегратора.

Новые ракеты должны обеспечить американским подразделениям способность оперативно поражать приоритетные воздушные, наземные и морские цели на экстремальных расстояниях в рамках актуальных сценариев оборонного планирования.

Стратегические вызовы и концепция сетецентрической войны

Попытка США получить оружие с радиусом действия более 1800 километров отражает серьезную обеспокоенность военного руководства в связи с развитием аналогичных дальнобойных систем в Китае и расширением китайских зон ограничения и запрета доступа (A2/AD) в Тихоокеанском регионе. Масштабы вероятного театра военных действий, где расстояние от базы на Гуаме до Тайваня превышает 1500 миль, требуют кардинального пересмотра тактики ведения воздушного боя.

Появление ракет проекта AFLRW позволит американской тактической авиации уничтожать китайские летающие радары типа KJ-500 или другие ценные вспомогательные самолеты, не заходя в зону поражения вражеских зенитно-ракетных комплексов. Это существенно снизит риски для пилотов на начальных этапах конфликта и ликвидирует преимущество противника в координации действий.

Что известно о технических характеристиках

Учитывая экстремальное расстояние, ракета AFLRW физически не сможет полагаться на бортовые радары самолета-носителя для обнаружения целей. Комплекс будет полностью интегрирован в глубоко разветвленную "сеть уничтожения" (kill web), которая будет объединять космические датчики, наземные узлы связи и новейшие распределенные спутниковые группировки для постоянного отслеживания движущихся целей в воздухе (AMTI/GMTI).

Технические параметры ракеты остаются засекреченными, однако эксперты предполагают, что для достижения высокой скорости на таких дистанциях потребуется многоступенчатая или воздушно-баллистическая конструкция.

Ожидается, что основными носителями этих массивных боеприпасов могут стать не только истребители, но и тяжелые малозаметные платформы, включая перспективный американский стратегический бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider, который в будущем планируют использовать в качестве мощного воздушного арсенала для борьбы с угрозами на больших расстояниях.

Пентагон – последние новости

Как сообщает CNN, с тех пор как Пит Хегсет возглавил Пентагон, корпоративная культура ведомства существенно ухудшилась. За это время он провел масштабные кадровые чистки, уволив более двадцати высокопоставленных офицеров.

Один из чиновников министерства рассказал изданию, что рабочий процесс стал заложником постоянного страха. По его словам, любое решение теперь принимается через призму того, не приведет ли оно к увольнению руководителя. Такая чрезмерная концентрация на последствиях каждого шага стала крайне нетипичным и изнурительным фактором планирования.

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