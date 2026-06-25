В Кремле отреагировали на заявления о втягивании Беларуси в войну против Украины

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин обвинил Запад в разжигании напряженности.

Москва опровергла сообщения о том, что Россия хочет использовать Беларусь в качестве плацдарма для усиления атак на Украину и планирует сократить финансовую поддержку в случае отказа. Как пишет Reuters, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация "не соответствует действительности" и что Беларусь является ближайшим союзником РФ.

В то же время министр обороны Беларуси Виктор Хренин обвинил Запад в разжигании напряженности.

"Ситуация вдоль наших границ чрезвычайно нестабильна и обостряется. За нашими границами усиливаются формирования войск НАТО, модернизируется инфраструктура, расширяются военные бюджеты соседних государств, а политики делают резкие милитаристские заявления. Предпринимаются усилия по продолжению и даже расширению горячего конфликта, развязанного Западом в Украине. Сегодня мы остро осознаем откровенную попытку втянуть Беларусь в войну", - заявил он.

Видео дня

Однако в агентстве подчеркнули, что хотя Лукашенко и не отправил белорусские войска воевать на стороне России, он разрешил Путину использовать Беларусь в качестве плацдарма для вторжения в Украину, а позже согласился разрешить разместить там тактические ядерные ракеты.

К тому же, часто проводятся совместные военные учения с Россией, что дает Москве возможность использовать там базы и полигоны.

Также отмечается, что РФ сейчас очень полагается на Беларусь, которая имеет два крупных нефтеперерабатывающих завода, для переработки российской нефти и продажи бензина, дизельного топлива и авиационного топлива обратно в Россию. В материале говорится:

"Этот цикл поставок стал всё более важным в этом году, поскольку Украина усилила атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России, что привело к масштабному дефициту топлива. По данным Reuters, за первые пять месяцев этого года железнодорожные поставки бензина с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Россию выросли почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как поставки белорусского дизельного топлива утроились".

Ситуация вокруг Беларуси

Как сообщал УНИАН, Лукашенко заявил, что недавно встретился с представителями украинского президента Владимира Зеленского.

Лукашенко подчеркнул, что Беларуси "не нужно" втягиваться в войну. При этом он отметил, что с украинской стороны на границе с Беларусью стоят подразделения территориальной обороны.

Перед этим Зеленский озвучил ультиматум руководству Беларуси: убрать ретрансляторы, которые помогают россиянам наводить "Шахеды" на цели в Украине, или Украина уберет их сама. Вскоре ретрансляторы на территории Беларуси действительно замолчали.

Вас также могут заинтересовать новости: