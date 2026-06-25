В Польше изменили правила программы '800+': что нужно знать украинским беженцам

Условием получения пособия "800+" для украинцев является профессиональная деятельность родителя или опекуна.

Программа 800+ уже много лет является одной из важнейших опор поддержки семей в Польше. Помощь получают миллионы родителей и опекунов, которые благодаря ей могут легче финансировать повседневные нужды детей, такие как питание, обучение, одежда или развитие интересов, сообщает pulsHR.

Издание отмечает, что для многих семей это является существенной помощью для семейного бюджета, что повышает чувство финансовой безопасности.

"Программа также направлена на то, чтобы облегчить совмещение профессиональной жизни с родительскими обязанностями и создать лучшие условия для развития и воспитания детей", – говорится в статье.

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Напоминается, что в феврале текущего года начался прием заявок на получение пособия "800 плюс" на новый период выплат, который продлится с 1 июня этого года по 31 мая 2027 года.

"Однако июнь является важной датой ещё и по другой причине", – отмечается в публикации.

Как сообщает "Głos Koszaliński", Министерство семьи, труда и социальной политики планирует ввести механизм, который позволит автоматически продлевать право на пособие 800+ на последующие периоды выплат. Это означает, что родителям и опекунам не придется каждый год подавать новые заявления.

В то же время предусмотрена возможность обновления данных в случае изменений в семейном положении. Если информация останется без изменений, пособие будет предоставляться автоматически на основании данных, собранных Социальным фондом (ZUS).

Издание сообщило, что предложения по изменениям в программе "800+" уже включены в правительственный перечень законодательных инициатив. Их принятие Советом министров запланировано на второй квартал 2026 года, то есть с апреля по июнь.

Вступили в силу изменения, касающиеся выплат 800+ для граждан Украины со статусом UKR

Издание отметило, что условием получения пособия 800+ является профессиональная активность родителя или опекуна. Кроме того, ребенок должен посещать школу в Польше, проходить обязательную годовую дошкольную подготовку или выполнять обязанности по обучению.

Уточняется, что это правило не распространяется, в частности, на детей в возрасте до 6 лет. Кроме того, как лицо, подающее заявление, так и ребенок должны постоянно находиться на территории Польши.

"Для остальных иностранцев, не являющихся гражданами стран ЕС и ЕАСТ, такие же правила вступят в силу с 1 июня", – говорится в публикации.

Украинцы в Польше: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что блогер из Украины, которая уже 5 лет проживает в Польше, рассказала о преимуществах и недостатках жизни в этой стране. Одним из главных преимуществ Польши Татьяна назвала высокий уровень зарплат. Также она добавила, что есть много дешевых рейсов и автобусов, поэтому можно ехать куда угодно. В то же время девушка отметила, что без знания польского языка начать новую жизнь непросто. По этой причине многие люди находят работу на заводах или складах. Среди недостатков Татьяна назвала затрудненный доступ к медицинским услугам. Если к платному врачу человек не хочет обращаться, то в очереди в обычной больнице приходится ждать месяцами или даже годами.

Также мы писали, что работодатели в Польше обеспокоены тем, что гражданам Украины стали чаще отказывать в предоставлении статуса UKR. Это решение в ведомстве объяснили тем, что гражданин прибыл в Польшу из региона Украины, где не ведутся непосредственно боевые действия, поэтому он не имеет права на получение PESEL UKR. По имеющимся данным, ведомства начали тщательнее проверять, действительно ли человек приехал в Польшу из-за войны, или это произошло преимущественно по экономическим причинам. По словам экспертов, те украинцы, которые ранее уже имели статус PESEL UKR, но лишились его из-за длительного отсутствия в Польше, также сталкиваются с проблемами.

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