'Путешественник во времени' показал 'фото Третьей мировой': что на них изображено

Одни люди испугались от предоставленных снимков, другие же заметили следы ИИ.

Один аккаунт в TikTok, позиционирующий себя как профиль настоящего путешественника во времени, опубликовал снимки, якобы изображающие Третью мировую войну. Автор заявил, что очередной глобальный конфликт "наступит скоро", а разрушения окажутся настолько катастрофическими, что человечество будет вынуждено покинуть Землю.

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В одном из видео тиктокер с никнеймом @timevoyaging сообщил, что ему "теперь разрешено" делиться фотографиями будущих событий. В следующем ролике он опубликовал снимки, которые, по его словам, показывают начало и конец масштабного будущего конфликта, пишет Daily Star.

Видео дня

"Внимание! Да, я настоящий путешественник во времени. Третья мировая война – это был самый залайканный комментарий. Как я и обещал – вот фотографии того, как это началось и как закончилось", – написал он.

На первом снимке – мощный взрыв над неизвестным мегаполисом. Следом идут фотографии предположительно управляемых детонаций в лаборатории и похожих взрывов по всему миру. Заключительные кадры показывают полностью уничтоженную Землю, снятую из космоса.

Помимо этого, тиктокер утверждает, что после конфликта люди покинут планету и переселятся на новый мир – "Планету Дельта".

Это не первый раз, когда автор аккаунта выступает с экстравагантными заявлениями. В предыдущих видео он утверждал, что пирамиды построили инопланетяне, "Титаник" был намеренно потоплен, а НЛО недавно приземлился неподалёку от Зоны 51.

Публикация вызвала широкое обсуждение. Скептики указали, что снимки явно сгенерированы ИИ и не являются никаким доказательством. Другие восприняли увиденное всерьез – и признались, что увиденное их напугало.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые предсказали конец света, в результате которого Земля может и не быть поглощена Солнцем.

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