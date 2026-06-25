Как хлеб на закваске влияет на уровень сахара в крови: объяснение диетологов

Ученые утверждают, что хлеб на закваске замедляет рост уровня сахара в крови по сравнению с другими видами хлеба.

Хлеб на закваске часто считается "более полезной" альтернативой обычному хлебу, особенно если речь идет об уровне сахара в крови. Однако, как пишет Martha Stewart, на уровень сахара в крови влияют многие факторы, в частности, то, как вы употребляете этот хлеб.

Поэтому диетологи рассказали, как употребление хлеба на закваске влияет на уровень сахара в крови, а также кто может извлечь из него наибольшую пользу.

Как уровень сахара в крови реагирует на хлеб?

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"Уровень сахара в крови, или глюкоза в крови, - это количество глюкозы, циркулирующей в крови", - говорит Лучиана Соарес, дипломированный диетолог и профессор Университета Джонсона и Уэльса.

По её словам, хлеб является источником углеводов, которые при пищеварении расщепляются на глюкозу, а затем всасываются в кровь. Это означает, что любой вид хлеба, содержащий усваиваемые углеводы, в той или иной степени повысит уровень сахара в крови.

"Однако для общего метаболического здоровья цель заключается в том, чтобы избежать чрезмерных колебаний уровня глюкозы после еды, одновременно обеспечивая стабильное поступление глюкозы в клетки организма для поддержания нормальных метаболических функций", - подчеркивает Соарес.

Известно, что белый хлеб изготавливают из рафинированной муки, которую организм быстро усваивает. Это вызывает значительное повышение уровня сахара в крови, особенно по сравнению с цельнозерновым хлебом.

"Однако не все виды белого или цельнозернового хлеба одинаковы, и их влияние на уровень сахара в крови может варьироваться в зависимости от таких факторов, как ингредиенты, тип муки, содержание клетчатки, методы обработки и ферментация", - добавила диетолог.

Учитывая это, хлеб на закваске по-другому влияет на уровень сахара в крови, что стоит принять во внимание.

Как хлеб на закваске влияет на уровень сахара в крови?

"Хлеб на закваске имеет более низкий гликемический индекс, чем белый или пшеничный хлеб, а это означает, что он вызывает постепенное повышение уровня сахара в крови, а не резкий скачок", - объяснила дипломированный диетолог Роксана Эсани.

Одно исследование показало, что хлеб на закваске замедляет повышение уровня сахара в крови по сравнению с другими видами хлеба.

"Наиболее выраженный эффект наблюдался у хлеба на закваске, изготовленного из цельнозерновой муки, что вполне логично, поскольку цельнозерновая мука содержит пищевые волокна", - добавляет она.

Эксперты считают, что этот эффект обусловлен в первую очередь процессом ферментации, который используется для приготовления хлеба на закваске.

"Этот процесс ферментации изменяет свойства теста и может влиять на то, как углеводы перевариваются и усваиваются в организме", - подчеркивает Соарес.

Отмечается, что в ходе ферментации образуются молочная и уксусная кислоты, которые, по словам Эсани, замедляют всасывание крахмала в пищеварительном тракте.

"Это приводит к тому, что глюкоза поступает в кровь постепенно, а не сразу", - отметила диетолог.

Соарес добавила, что "ферментация может также изменять структуру крахмала и физические свойства хлеба, делая некоторые углеводы менее доступными для пищеварительных ферментов".

Это может ещё больше способствовать умеренному повышению уровня сахара в крови после употребления хлеба на закваске.

Кому это принесет наибольшую пользу?

По словам Эсани, некоторым людям выбор хлеба на закваске вместо белого может принести большую пользу. Речь идет о людях, страдающих преддиабетом, диабетом, инсулинорезистентностью или гипогликемией.

"Однако более стабильный уровень сахара в крови полезен для всех, поскольку способствует стабильному настроению и энергетическому балансу в течение дня", - заверила она.

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