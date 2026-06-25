В Европе представили проект жилья для более чем 10 тысяч переселенцев из Мариуполя

На международной конференции по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске была представлена инвестиционная модель строительства социального жилья для более чем 10 тысяч внутренне перемещенных украинцев из Мариуполя.

Европейским финансовым институтам была представлена программа "Мой дом. Украина", которая предусматривает создание шести жилых кварталов в разных регионах страны, а также генеральный план первого квартала, который будет реализован в Белой Церкви.

Пилотный проект предусматривает строительство 44 жилых домов на 1187 квартир. Его реализует Мариупольская городская военная администрация совместно с Киевской областной военной администрацией при участии Министерства развития общин и территорий, Белоцерковского городского совета, Донецкой ОВА и при поддержке Группы "Метинвест".

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По словам начальника Мариупольской городской военной администрации Вадима Бойченко, на сегодняшний день уже более 12 тысяч семей подали заявки на получение жилья, поэтому город рассчитывает на привлечение международного финансирования для расширения программы. Он отметил, что переселенцы с оккупированных территорий пока не имеют возможности получить компенсацию за утраченное жилье, а международный механизм таких выплат еще находится на стадии формирования.

Всего в рамках программы подготовлено шесть инвестиционных проектов – в Белой Церкви, Василькове, Боярке, Львове, Николаеве и Черновцах. Они предусматривают строительство 3612 квартир для 10 500 жителей Мариуполя. Общая потребность в финансировании оценивается в 182 млн евро. Половину этой суммы гарантирует правительство Украины за счет средств Мариупольской общины, другую половину планируют привлечь в виде международных грантов и инвестиций.

Первый жилой квартал в Белой Церкви планируется построить по технологии стального каркаса.

Квартиры будут полностью готовы к проживанию – с ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

Жилье останется в собственности Мариупольской общины и будет предоставляться по модели социальной аренды. Ее стоимость не превысит 30% среднего дохода семьи и составит ориентировочно 4–6 тысяч гривен в месяц в зависимости от площади квартиры. Для отдельных льготных категорий предусмотрено бесплатное проживание в рамках государственных программ.

Технической основой проекта стала концепция "Стальная мечта", разработанная Группой "Метинвест" для восстановления пострадавших от войны общин. Генеральный директор компании Юрий Рыженков отметил: эта технология стального строительства позволяет быстро, экономично и надежно возводить жилье, а также поддерживает украинских производителей строительных материалов и металлоконструкций.

В то же время разработчики подчеркивают, что проект предусматривает не только обеспечение переселенцев жильем. Концепция кварталов создана по принципам европейского социального жилья и включает доступ к работе, образованию, медицине и другой необходимой инфраструктуре. По словам директора по связям с общественностью и коммуникациям SCM Натальи Емченко, именно сочетание жилья с возможностью трудоустройства и получения социальных услуг является ключевым условием возвращения украинцев к полноценной жизни.

Пилотный проект социального жилья для переселенцев из Мариуполя реализуется в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 814. Он должен стать основой для формирования государственной системы доступного жилья для граждан, лишившихся своих домов в результате полномасштабной войны.

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