В РФ набирают силу подпольщики, не связанные с Украиной, – представитель движения

Повстанцы иногда координируют свои действия с Силами обороны, но в целом действуют самостоятельно.

В России набирает силу подпольное антипутинское движение "Черная искра", участники которого заявляют о диверсиях против военной и энергетической инфраструктуры страны. Об этом в интервью "24 каналу" рассказал бывший вице-президент российского "Газпромбанка" и в прошлом многолетний руководитель пресс-службы "Газпрома" Игорь Волобуев, который сейчас служит в ВСУ.

По его словам, организация начала действовать еще летом прошлого года, однако долгое время оставалась незаметной для общественности. Как объясняет военный, участники движения выступили с инициативой иметь публичного представителя для общения с внешним миром. И Волобуев стал таким публичным представителем этого движения.

Военный характеризует "Черную искру" как движение, состоящее преимущественно из выходцев из российского среднего класса, которые постепенно радикализировались из-за политической ситуации в стране.

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"Нельзя говорить, знаете, что это прямо вся Россия… Путин сам наступил на эти грабли – на "Черную искру". Если бы он не вцепился зубами во власть и не удерживал её кровавыми методами 26 лет, то просто имел бы сейчас политическую партию и просто участвовал бы в политическом процессе. Людей заставили взяться за оружие и радикализироваться", – убежден Волобуев.

По его мнению, процесс зашел так далеко, что его уже невозможно остановить.

"Уже начались необратимые процессы. "Черная искра" – это сейчас необратимый процесс в России. Я бы назвал его, знаете, плацдармом для вооруженного бунта сразу в нескольких местах, с полным захватом административных зданий и полиции", – объясняет эмиссар организации.

По словам Волобуева, за последние полтора месяца интерес россиян к организации существенно вырос.

"У них есть электронная почта, и люди предлагают различные варианты сотрудничества. На данном этапе уже можно сказать, что огласка вокруг организации очень помогает расширить её возможности", – заявил он.

Волобуев также утверждает, что "Черная искра" уже осуществила ряд диверсий. В частности, он заявил о систематическом выводе из строя железнодорожных локомотивов, подрывах магистральных газопроводов в Ленинградской и Псковской областях, а также о поражении малого артиллерийского корабля класса "Буян" в Каспийском море.

Кроме того, представитель движения утверждает, что его участники причастны к удару по нефтебазе в Ростовской области 18 июня. По его словам, "Черная искра" действует самостоятельно, хотя иногда взаимодействует с Силами обороны Украины. "Украина к его созданию и деятельности не имеет никакого отношения", – подчеркнул он.

Отдельно собеседник рассказал о составе организации. По его словам, основу движения составляют этнические русские, родившиеся и проживающие в России. В то же время среди сторонников есть и молодые люди украинского происхождения, которые выросли в России, но сохраняют связь со своими украинскими корнями.

По словам представителя движения, часть таких людей воспринимает Украину как символ свободы и стремится дистанцироваться от современной российской политики. Именно это, как утверждает Волобуев, является одним из мотивов их поддержки деятельности "Черной искры".

Ситуация в России: последние новости

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