Лучше на Тенерифе: цены на отдых в Одессе возмутили украинцев

Недельное проживание в отеле на побережье в номере с тремя кроватями и завтраком обойдется почти в 130 тыс. гривень.

В Украине установилась солнечная и жаркая погода, и для многих граждан начался сезон летних отпусков. В то же время из-за ситуации с безопасностью выбор мест для отдыха остается ограниченным - Одесса и Одесская область остаются фактически единственным направлением в Украине, где можно провести отпуск у моря. Однако высокий спрос на отдых в регионе отразился и на стоимости проживания.

В паблике INSTAМАНІЯ опубликовали подборку актуальных цен на номера в одесских отелях, которые вызвали оживленное обсуждение среди пользователей соцсетей.

В частности, недельное проживание в элитном отеле "НЕМО", расположенном на пляже "Ланжерон", в номере с тремя кроватями и включенным завтраком обойдется примерно в 126 тысяч гривень. Несколько доступнее отдых в отеле "КАДОРР", где за аналогичный период придется заплатить около 82 тысяч гривент.

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Опубликованные цены вызвали волну комментариев. Часть пользователей с юмором заметила, что за такую стоимость отель должен был бы обеспечивать гостей собственной системой противовоздушной обороны. Другие сравнивают цены на морской отдых с популярными курортами за рубежом и с украинским горным курортом Буковель. Так, по словам людей, отпуск в Карпатах стоит ненамного дешевле, однако там значительно реже звучат воздушные тревоги и риск ракетных ударов меньше. Некоторые даже не воздерживаются от ненормативной лексики.

Например, один из пользователей написал, что других мест, куда можно поехать на море, кроме Одессы и области, нет, а коммерсанты наживаются. В то же время со стороны моря часто летят российские ударные дроны, что на днях привело к гибели туристки.

"И плюс осколок в горло в подарок", - отметил один из комментаторов.

Что написали об отдыхе и ценах в Одессе:

"Цены не дороже, чем в Буковеле. Единственные преимущества Карпат - отсутствие воздушной тревоги и налетов. Но это уже не зависит от самого города. А что касается отелей, можно найти и дешевле. Там цены рассчитаны на людей, для которых это недорого". "Насколько я понимаю, это с собственной ПВО?". "Кому нужна эта свалка - Одесса". "Ну, конечно, если выбирать такие номера на широкую ногу, то и цены такие будут". "Можно уже лучше поехать на Шацкие озера. Не море, конечно, но кайф". "За 127 000 гривен можно снять отель в Дубае на две недели в центре с пятью звездами. Или в той же Ницце, так же на две недели". "А Египет или любой другой курорт без войны за эти деньги, где Красное море и Средиземное море… Это жесть. Могли бы украинцам устанавливать какие-то нормальные цены…". "Спасибо, лучше всё-таки на Тенерифе на 2 недели, дешевле получается) Без забот и с видом на океан)".

Отдых в Одессе

Как писал УНИАН, власти Одессы пообещали, что в этом сезоне увеличат количество официально открытых пляжей. На побережье за счет городского бюджета на участке от пляжа "Ланжерон" до 16-й станции Большого Фонтана устанавливают дополнительные мобильные навесы. В результате, согласно обещаниям, общее количество навесов на побережье увеличится до 19. Также планируется увеличить количество открытых муниципальных пляжей до 6, остальные участки сданы в аренду предпринимателям. Известно также, что цены на аренду в Одессе существенно выросли.

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