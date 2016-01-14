Шести улицам в Черкассах вернули исторические названия

Депутаты Черкасского горсовета сегодня на очередной сессии приняли решение о возвращении исторических названий шести улицам города.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты вернули исторические названия шести улицам, которые не подпадают под действие Закона Украины «О декоммунизации».

Решение горсовета было принято в соответствии с решением городской топонимической комиссии о возвращении исторических названий улицам Черкасс. Решение топонимической комиссии о возвращении 23 объектам Черкасс исторических названий было принято еще осенью прошлого года после общественных слушаний. Но депутаты предыдущего созыва не успели рассмотреть этот вопрос.

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В соответствии с решением Черкасского горсовета улица Минина и Пожарского переименована в улицу Сосновскую, улица Пионерская - в Мытницкую, переулок Герцена – в переулок Хижняковский, улица Седова - в Новопречистенскую, спуск Клубный - в Остожный, улица Чкалова - в Татинецкую. За это решение проголосовал 31 депутат из 42 в горсовете.

Как известно, согласно закону о декоммунизации с 21 ноября 2015 года переименование улиц с коммунистическими названиями подпадает под компетенцию городского головы.