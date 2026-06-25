Поможет ли употребление банана заснуть: обнародованы результаты исследования

Бананы содержат триптофан – аминокислоту, которую мозг использует для выработки гормонов серотонина и мелатонина.

Если вам трудно заснуть ночью, съесть банан может помочь вам уснуть. Этот фрукт оказывает на организм несколько эффектов, которые могут способствовать лучшему сну, пишет verywell health.

Издание отмечает, что бананы содержат магний, который способствует расслаблению мышц и улучшению качества сна:

1. Триптофан превращается в гормоны, способствующие сну

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В статье MedLine Plus говорится, что бананы содержат триптофан – аминокислоту (строительный материал белков), которую мозг использует для выработки гормонов серотонина и мелатонина.

Издание добавляет, что серотонин – это гормон, способствующий расслаблению и регулированию сна, а мелатонин – гормон, помогающий регулировать циклы сна.

Некоторые исследования показывают, что триптофан из пищи может помочь быстрее заснуть и спать крепче. Больше всего триптофана содержится в бананах на стадии желтой зрелости. Перезрелые (приобретающие коричневый цвет) бананы содержат мелатонин.

2. Магний способствует расслаблению мышц

Помимо триптофана, бананы также содержат магний. University of Rochester Medicine отмечает, что этот минерал может влиять на сон. Кроме того, магний помогает мышцам и нервам успокоиться, а также может играть определенную роль в выработке мелатонина.

Издание объясняет, что люди с дефицитом магния могут испытывать проблемы со сном, поэтому употребление банана перед сном может помочь им расслабиться.

3. Калий может помочь при ночных судорогах

Калий – это электролит (заряженный минерал), который может помочь предотвратить мышечные судороги во время сна. Он также может способствовать общему качеству сна, помогая организму расслабиться.

4. Углеводы способствуют поступлению триптофана в мозг

Согласно данным, один банан среднего размера содержит 27 граммов углеводов. Если употреблять углеводы перед сном, это может облегчить поступление триптофана в мозг.

"Повышенный уровень триптофана может способствовать увеличению выработки серотонина и мелатонина, что поможет вам быстрее заснуть", – говорится в статье.

5. Клетчатка помогает чувствовать сытость

Приятное ощущение сытости может помочь избежать пробуждения от голода посреди ночи. Один банан среднего размера содержит 3 грамма клетчатки.

Издание отмечает, что больше всего клетчатки содержится в недозрелых бананах, тогда как в спелых бананах значительная её часть превращается в сахар.

6. Витамин B6 улучшает уровень гормонов сна

Бананы содержат витамин B6 (пиридоксин). Это незаменимое питательное вещество способствует образованию серотонина и мелатонина в мозге, что помогает улучшить сон.

7. Важное время употребления

Хотя употребление банана перед сном может способствовать улучшению сна, ещё полезнее будет съесть его за один-два часа до сна. Это даёт организму время на переваривание фрукта и усвоение его питательных веществ.

Издание советует не полагаться только на бананы. Этот фрукт может помочь, но он не единственное, что способствует качественному сну. Соблюдение правильного режима сна также имеет решающее значение для достижения качественного сна.

Отмечается, что здоровый режим сна может включать:

Ограничение времени, проводимого за экраном перед сном;

Ложиться спать каждый вечер в одно и то же время;

Обеспечение прохладной, тёмной и тихой спальни;

Ограничение употребления кофеина во второй половине дня и вечером.

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