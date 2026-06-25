ДТЭК и Octopus Energy реализуют в Украине проекты по строительству солнечных электростанций и аккумуляторных батарей на сумму 100 млн евро

Отмечается, что эта инициатива дает украинским предприятиям и государственным организациям возможность производить и хранить электроэнергию.

Компания ДТЭК и крупнейший поставщик энергии в Великобритании Octopus Energy Group реализуют в Украине проекты солнечных электростанций и систем хранения энергии на сумму 100 млн евро.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК, крупнейший инвестор Украины, и Octopus Energy Group, крупнейший поставщик энергии в Великобритании, в четверг объявили о создании совместного предприятия для поддержки финансирования проекта RISE – их инициативы стоимостью 100 млн евро по внедрению энергоэффективных солнечных и аккумуляторных систем на крышах по всей Украине", – говорится в нем.

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Отмечается, что эта инициатива дает украинским предприятиям и государственным организациям возможность производить и хранить электроэнергию. Соглашение открывает для ДТЭК и Octopus Energy путь к обеспечению долгосрочного финансирования масштабной реализации проекта.

В настоящее время Octopus и ДТЭК ведут переговоры с несколькими финансовыми учреждениями о финансировании проекта.

"Сегодня отмечается важная веха для проекта RISE. Укрепление партнерства с Octopus Energy создает платформу для масштабирования нашего проекта в течение следующих пяти лет и привлечения инвестиций, необходимых для долгосрочного успеха. Будущее энергетики Украины зависит от более децентрализованных, гибких и устойчивых систем. Хотя многие до сих пор считают Украину рискованным рынком, наши партнеры из Octopus справедливо видят возможность построить более сильную энергетическую систему, чего можно достичь благодаря инновациям и партнерству", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.