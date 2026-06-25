Украинский флаг сбросили с дрона: в DeepState объяснили, что происходит на Кинбурнской косе

Там отмечается, что противник не покинул её и продолжает запускать дроны с косы.

Никакого наступления Сил обороны Украины на Кинбурнской косе не происходит, а российские оккупанты оттуда не уходили. Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

"Никакого наступления на Кинбурнской косе не происходит, а флаг был сброшен с дрона, что является просто приятным фактом", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на сегодняшний день нет никаких подтверждений активного отхода россиян с этой территории.

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"Более того, враг продолжает использовать эту местность для запусков БПЛА "Молния" в сторону Николаева и Херсона и располагает другими средствами в виде РЭБ и РЭР", - отмечают в DeepState.

При этом добавляют, что Силы обороны пытаются максимально затруднять пребывание и работу врага.

Аналитики отмечают, что вокруг Кинбурнской косы много информации, не соответствующей действительности. Никакого наступления на Кинбурнской косе не происходит, а флаг был сброшен с дрона, что является просто приятным фактом.

Война в Украине - Кинбурнская коса

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины, капитан 2-го ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что российские оккупационные войска пока еще не покинули Кинбурнскую косу, которую враг захватил еще в 2022 году, и считает ее очень важным объектом. В настоящее время она остается районом активных боевых действий.

В ВМС ВСУ отмечают, что, действительно, над Кинбурнской косой развевается украинский флаг. Его подняли бойцы 801-го центра борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами ВМС ВС Украины.

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