Кили отмечает, что глава Кремля сильно обеспокоен после атак Украины на Россию.

Россия проигрывает войну против Украины. Доказательством этого стал сам президент РФ Владимир Путин, который выступил с отчаянным призывом вернуться к мирным переговорам, в то время как его нефтеперерабатывающие заводы горят, а мосты, ведущие к оккупированным территориям, подвергаются обстрелу киевскими ракетами, сообщает аналитик The Independent Сэм Кили.

Кили отмечает, что глава Кремля сильно сбит с толку: его аэропорты закрыты, цепочка военных поставок опасно разорвана, а общественная поддержка войны, которую он начал, ослабевает, и российские государственные СМИ уже не могут искусственно подогревать энтузиазм по поводу этой войны.

"Его сторонники жалуются, что соглашение, которое, по их мнению, было заключено с Дональдом Трампом во время прошлогоднего саммита в Анкоридже с Путиным – и которая предоставляла Москве колониальные права собственности на 20% территории Украины – была отвергнута президентом США накануне его встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте", – говорится в статье.

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Автор отмечает, что Трамп любит поддерживать победителей. До сих пор он поддерживал Россию, которая в феврале 2022 года вторглась в полную силу в демократическую европейскую страну.

В публикации высказано предположение, что Рютте, возможно, следует уже объяснить Трампу, что его союзники по НАТО действительно вносят свой вклад в дело Украины без помощи США, за исключением разведданных.

Кили считает, что ему остается лишь повторить то, что Путин сказал в начале этой недели, когда он заявил, что атаки Украины на нефтяную инфраструктуру России и другие логистические объекты являются попыткой "дестабилизировать общество".

"Россия, как уже неоднократно заявлялось, готова к мирным переговорам с Украиной", – сказал Путин в понедельник.

Аналитик добавил, что это фактически было призывом вернуться к тем временам, когда западные союзники Украины считали, что Киев проигрывает и что с Москвой следует договориться о каком-то мире.

Тогда многие в Министерстве иностранных дел Великобритании, а также действующие офицеры британских вооруженных сил придерживались мнения, что Украина должна просить о мире. Как отмечала газета, это было ошибкой тогда – и, очевидно, является ошибкой и сейчас.

"Дополнительным доказательством этого являются неоднократные жалобы представителей Кремля на то, что Трамп, похоже, уже не так благосклонен к России, как был на протяжении большей части последних 18 месяцев – когда он прекратил всю военную помощь Киеву и почти втрое преувеличил сумму, которую США потратили на это", – отмечается в статье.

Кили подчеркнул, что сейчас, когда Украина набрала обороты в противостоянии с Россией, полностью овладев Чёрным морем, и заставила Москву рассмотреть возможность запрета на экспорт дизельного топлива после того, как российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись ударам ракетами большой дальности, представители Кремля звучат обиженными и возмущенными.

Трамп был отвлечен своей войной против Ирана, что также укрепило репутацию Украины после того, как Киев предложил системы противодействия беспилотникам союзникам США в Персидском заливе.

"Сейчас он проиграл свою войну на Ближнем Востоке. Теперь он, возможно, ищет легкую победу, и это, как знает Кремль, является шансом для Зеленского", – предполагается в публикации.

Автор статьи отметил, что существует альтернатива, которой могут воспользоваться Европа и даже США. Она заключается в том, чтобы подкрепить успехи Украины в борьбе против России; помочь Киеву не просто закрепить позиции на линии фронта, но и сломать хребет российских логистических операций, чтобы фронт Москвы полностью развалился.

Кили не исключает, что Украина сможет достичь этого и без посторонней помощи, благодаря уже сейчас ведущейся ожесточенной кампании атак средней дальности на территории, оккупированной Россией.

"Разгромленная российская армия представляет опасность для обитателей Кремля. Путин это знает: как знаток истории своей страны, он помнит, как после позорного поражения в Первой мировой войне российские войска вернулись домой и помогли свергнуть царя", – напоминается в статье.

Последние заявления США о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению главы Национального управления ядерной безопасности США Брэндона Уильямса, угрозы России применить ядерное оружие против Украины являются признаком "слабости" и не пугают НАТО и другие соседние страны. Уильямс добавил, что российские военные угрозы свидетельствуют об "отсутствии убежденности и уверенности в своих обычных вооруженных силах против гораздо меньшей по размеру Украины". Axios напомнил, что Россия и США обладают около 85% мировых ядерных боеголовок. В то же время Китай осуществляет историческое расширение своего арсенала.

Также мы писали, что заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи Джереми Левин заявил, что Путин демонстрирует категорическое нежелание идти на дипломатический контакт. Левин отметил, что российский диктатор отклонил последние мирные предложения президента Украины Владимира Зеленского, которые ранее получили официальную поддержку со стороны Вашингтона. По его мнению, единственным приемлемым и наилучшим результатом для Украины является достижение долгосрочного, стабильного и справедливого мира. Однако, как констатировал Левин, Кремль продолжает сознательно блокировать любые шаги в этом направлении.

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