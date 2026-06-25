Второй по величине производитель бензина в России приостановил производство, – Reuters

Завод был атакован накануне "обломками" украинских дронов.

Нефтеперерабатывающий завод "НОРСИ" компании "Лукойл" в Нижегородской области приостановил работу в среду после атаки украинского беспилотника. Это четвертый по величине НПЗ в России и второй по величине производитель бензина в стране. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе вблизи города Кстово, примерно в 450 км к востоку от Москвы. Завод может перерабатывать около 15 миллионов тонн сырой нефти в год, производя при этом около 5 миллионов тонн бензина, более 5 миллионов тонн дизельного топлива, 2 миллиона тонн мазута и около 500 000 тонн битума.

По словам собеседников издания, в результате украинской атаки была повреждена установка первичной переработки CDU-5. Ее мощность составляет 12 000 метрических тонн в сутки, что составляет примерно четверть от общей производственной мощности завода.

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Источники Reuters пояснили, что НПЗ может возобновить работу в ближайшее время, задействовав другие агрегаты.

Между тем Международная товарная биржа Санкт-Петербургского региона (SPIMEX) со вчерашнего дня приостановила торги продукцией завода NORSI.

Топливный кризис в России

Как писал УНИАН, розничные цены на бензин в России за неделю выросли на 3% – это самый большой недельный скачок за два десятилетия. Ситуация является следствием атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора.

Сообщается, что повреждения ключевых объектов вызвали панические закупки, дефицит топлива и введение ограничений в большинстве регионов страны. Производство нефтепродуктов резко сократилось, а власти рассматривают возможность запрета на экспорт дизельного топлива и налоговые стимулы для импорта.

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