Искусственный интеллект уже вытесняет работников: эксперты рассказали, какие профессии под угрозой

Изменения коснулись и IТ-сферы, где работодатели всё реже ищут начинающих специалистов.

Искусственный интеллект уже меняет рынок труда в Украине и мире. Больше всего это сказывается на работниках, выполняющих рутинные задачи, говорится в статье УНИАН.

По словам руководителя направления OLX Робота Марии Абдуллиной, в первую очередь на украинском рынке труда снижается спрос на операторов по вводу данных, бухгалтеров без узкой специализации, базовых операторов колл-центров, а также начинающих копирайтеров и переводчиков.

"Именно в этих категориях влияние искусственного интеллекта ощущается сильнее всего, поскольку современные инструменты уже способны выполнять рутинные текстовые, операционные и коммуникационные задачи. Иногда работодатели просто меньше нуждаются в людях на таких должностях", – сказала Абдуллина.

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Заметные изменения происходят и в IТ-отрасли. Эксперт отметила, что в этой сфере сокращается спрос на начинающих джуниор-разработчиков и тестировщиков. Причина заключается в том, что инструменты искусственного интеллекта помогают опытным программистам быстрее писать код и выполнять часть работы, которую раньше поручали начинающим.

Директор КБИС КПИ им. Игоря Сикорского, Microsoft MVP и Solution Architect Андрей Губский добавил, что искусственный интеллект усугубляет уже существующий дисбаланс по отраслям. По его словам, там, где работников критически не хватает, он пока не способен их заменить. Там же, где ИИ работает наиболее эффективно, конкуренция на рынке только усиливается.

При этом ситуация в Украине отличается от ситуации в США и на глобальном рынке, где уже происходят масштабные сокращения, связанные с автоматизацией и внедрением ИИ.

"Частично эта тенденция может влиять и на украинский IТ-сектор через международные компании и аутсорсинговые предприятия, работающие с глобальными клиентами. Но пока я бы не называл это массовым явлением именно для украинского бизнеса", – сказал Губский.

В то же время руководитель практики искусственного интеллекта юридической компании Juscutum Петр Билык подчеркнул, что для младших специалистов искусственный интеллект может значительно повысить стартовые навыки и компенсировать недостающие знания.

"Но у таких специалистов есть большой соблазн слишком доверять системам ИИ, ведь они демонстрируют правдоподобный результат, а у младших специалистов еще нет опыта для его проверки. Поэтому важно уделять много времени обучению специалистов, чтобы они стали экспертами", – сообщил Билык.

Работа и искусственный интеллект – последние новости

Руководительница People Advisory Services EY Ukraine Ольга Горбановская сообщала, что наиболее востребованными на рынке труда будущего станут специалисты, умеющие знакомить людей с технологиями, а также архитекторы рабочих процессов и биотехнологи.

Ранее директор Центра бизнес-образования и повышения квалификации Института психологии и предпринимательства Мария Фурман сообщила, что ИИ изменил рынок труда, но не заменил человека полностью. По её словам, наиболее востребованными останутся профессии, связанные с работой с людьми, образованием, управлением и креативностью, а также навыки критического мышления и эмоционального интеллекта.

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