Союзники по НАТО пообещалимиллиарды долларов на сделки по вооружению Украины

Европейские союзники намерены официально подтвердить приверженность статье 5 о коллективной обороне и вновь зафиксировать статус России как долгосрочной угрозы.

В ходе предстоящего июльского саммита НАТО в Турции страны-члены Альянса планируют объявить о заключении новых оборонных контрактов на миллиарды долларов и существенном расширении военного производства.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники, несмотря на регулярную критику Альянса со стороны президента США Дональда Трампа, европейские союзники намерены официально подтвердить приверженность статье 5 о коллективной обороне и вновь зафиксировать статус России как долгосрочной угрозы.

Главной целью действующего генерального секретаря Марка Рютте является смещение акцентов встречи на промышленное сотрудничество. Такой шаг призван сгладить внутренние политические разногласия и продемонстрировать Трампу коммерческую выгоду от Альянса для американского оборонного сектора на фоне роста европейских военных расходов.

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Важным пунктом проекта совместной декларации является обязательство союзников выделить Украине военную помощь в размере 70 миллиардов евро на текущий год с намерением сохранить эквивалентное финансирование на следующий период. Отмечается, что Соединенные Штаты не будут участвовать в этом конкретном пакете финансирования.

В то же время этот вопрос, как и ожидалось, остается одним из самых дискуссионных в ходе переговоров. Дипломаты также пытаются урегулировать трансатлантическую напряженность, вызванную недавним решением министра обороны США Пита Хегсета начать пересмотр американского военного присутствия в Европе и сократить объемы предоставления тяжелой техники (самолетов и беспилотников) в общий пул сил НАТО.

Дополнительным полем для споров стала сфера дальнобойного вооружения. Европейские страны стремятся развивать собственные ракетные силы большой дальности для сдерживания РФ, однако Вашингтон демонстрирует сдержанность в этом вопросе – в частности, Пентагон заблокировал передачу Германии ракет "Томагавк" из-за опасений эскалации.

Чтобы "задобрить" Белый дом после обвинений в недостаточной поддержке действий США в иранском конфликте, европейские лидеры планируют включить в итоговый документ пункты с жестким требованием к Тегерану обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе и полностью отказаться от намерений создать ядерное оружие.

Ситуация в НАТО – последние новости

По мнению бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, европейским странам необходимо сформировать новую "коалицию желающих" с участием Украины, которая возьмет на себя обеспечение безопасности в регионе в случае ухода США. Как сообщает издание The Guardian, на данный момент уже сформировано объединение из 45 стран, способное выполнять учебные и вспомогательные функции в Украине после возможного подписания мирного договора с РФ. Однако Расмуссен призывает расширить масштабы этого проекта, превратив его в систему гарантий безопасности для всей континентальной Европы.

The Times, ссылаясь на заявление представителя Стратегического командования НАТО по вопросам трансформации в Европе генерал-майора Адриана Чолпони, отмечает, что вооруженные силы стран-членов Альянса должны полностью адаптироваться к такой концепции боевых действий, где главной ударной силой станут тысячи дронов, объединенных под управлением общей системы искусственного интеллекта, в течение следующих пяти лет.

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