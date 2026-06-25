Россияне встревожены уже больше, чем во время Курской операции, – Зеленский

Отмечается, что более 80% россиян считают неизбежным масштабный экономический кризис в России.

Большой процент россиян считают свое финансовое положение сложным и понимают неизбежность масштабного кризиса в их стране, что свидетельствует о провале путинской военной политики. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский после беседы с Олегом Луговским, временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины (СВР).

По его словам, разведка получила материалы о ситуации в Крыму и на других украинских территориях, которые сейчас находятся под российской оккупацией, а также на территории РФ.

"СЗР получила материалы, свидетельствующие о фактически ежедневном усугублении кризиса с топливом, военной логистикой и управлением в Крыму. Российская оккупационная администрация довольно четко и недвусмысленно признает невозможность решить проблемы, созданные нашими санкциями средней дальности против оккупанта, а также выполнением плана дальнобойных санкций, прежде всего в отношении российской нефтепереработки. Аналогичная ситуация складывается и в других российских регионах", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что также получена внутренняя российская документация по оценке настроений граждан государства-агрессора.

"В настоящее время уровень тревожности россиян уже выше, чем во время нашей Курской операции, а именно превышает 50%. Уже 66% россиян считают своё финансовое положение сложным. Более 80% россиян считают неизбежным масштабный экономический кризис в России", – сообщил Зеленский. При этом он подчеркнул, что это свидетельствует о провале путинской военной политики.

Ситуация в России

Как сообщал УНИАН, розничные цены на бензин в РФ за неделю выросли на 3%, что стало самым большим недельным скачком как минимум за два десятилетия. Пострадавшие от украинских дронов нефтеперерабатывающие заводы стали новым фактором инфляционного риска.

Bloomberg пишет, что, по данным Федеральной службы статистики, средние цены на бензин в России с 16 по 22 июня выросли до 71,20 рубля (0,95 долл.) за литр.

Отмечается, что причиной скачка стали масштабные повреждения нефтеперерабатывающих заводов в результате атак украинских беспилотников. Среди пострадавших объектов – завод "Газпромнефть" в Москве. Это спровоцировало панические закупки топлива, очереди на АЗС и дефицит в ряде регионов. Это вынудило власти ввести ограничения на продажу бензина и призвать жителей воздержаться от накопления топлива в канистрах.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил в воскресенье о приостановке продажи топлива. Он заявил, что топливо будет поставляться исключительно службам, необходимым для функционирования и безопасности Крыма.

Из Крыма уезжают не только туристы, но и местные жители.

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