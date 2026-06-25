Полигоны РФ готовятся принять тысячи новобранцев: СМИ описали подготовку к мобилизации

По данным европейской разведки, Путин готов пойти на поводу у военных, которые обещают ему победы после дополнительной мобилизации.

Российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность введения жестких мер, в частности мобилизации, которые позволят ему продолжить войну еще на несколько лет. Ведь он, как пишет российское оппозиционное издание "Верстка", не хочет заканчивать войну. Источник в одной из европейских разведывательных служб рассказал журналистам, что Путин "готов воевать еще два-три года".

Одной из таких мер, по мнению источника, может стать новая волна мобилизации. А второй – полный переход экономики на военные методы. Главным фактором, вынуждающим Путина к таким действиям, называют страх нестабильности в стране, который возникнет в случае установления перемирия.

"Есть опасения по поводу нестабильности – в случае прекращения боевых действий сейчас, в таком состоянии, без серьезных успехов", – отметил источник.

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При этом Путин прислушивается к военным, которые, по словам представителя разведки, "гарантируют ему полный контроль над четырьмя украинскими регионами при условии наличия людских ресурсов".

В то же время источник, связанный с внутриполитическим блоком Кремля, утверждает, что мобилизация кардинально не изменит ситуацию на фронте. Но она позволит "мобилизовать протест" и приблизит "крах экономики" РФ. Также из-за рисков, связанных с мобилизацией, к ней скептически отнесся собеседник журналистов из путинской политической партии.

Как готовят мобилизацию

Также журналисты пообщались с представителем государственной корпорации, который отвечает там за вопросы набора добровольцев-контрактников. Этот человек рассказал, что подготовительные мероприятия к мобилизации продолжаются. При этом её могут официально так и не объявить, но фактически к ней должно быть всё готово.

Он говорит, что российские власти пытаются извлечь уроки из "ошибок мобилизации 2022 года". Он также заявил, что "начиная с октября", то есть после проведения парламентских выборов, военные оккупационной армии РФ будут готовы "принять на ускоренное обучение" десятки тысяч человек на полигонах. И, по его словам, такими партиями их "будут распределять по действующим войскам". Собеседник добавил, что приказ готовиться они получили, но будет ли принято окончательное решение, пока неизвестно.

При этом издание подчеркнуло, что среди россиян все меньше желающих добровольно подписывать контракт с Минобороны. В частности, весной 2026 года таких людей оказалось на треть меньше, чем год назад. Отмечается, что если Путин не решится на введение мобилизации, то он может попытаться пополнить армию за счет резервистов, которых уже призвали в тыловые части ПВО.

Разговоры о переносе выборов

Напомним, что, по данным российских СМИ, силовики пытаются убедить Путина перенести выборы в Государственную думу РФ, которые должны состояться в сентябре 2026 года. Разговоры об этом усилились после провала российской ПВО в Москве. Однако, как предположили журналисты, решение может не быть принято из-за опасений Путина по поводу легитимизации своей власти.

"Бусификация" в Пензе

Добавим, что появились первые данные об усилении мобилизационных мер в российских регионах. В частности, в Пензе случайных мужчин на улицах заставляли силой подписывать контракт с Минобороны, а несогласных избивали.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко считает, что Россия действительно готовится к массовой мобилизации. К этому её подталкивают потери на поле боя и провалы в наборе контрактников.

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