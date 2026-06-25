'Такого ещё никогда не было': в Крыму признали проблемы с топливом и электричеством

По словам так называемого главы Крыма, наиболее сложной является ситуация с топливом.

В настоящее время Крым переживает один из самых сложных периодов за время российской оккупации, признал назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов. В своем Telegram-канале он опубликовал обращение к жителям полуострова, в котором заявил о проблемах с топливом и электроснабжением.

Аксенов заявил, что Крым переживает "непростое время". По его словам, наиболее сложной на данный момент является ситуация с обеспечением топливом.

"Ситуация с топливом является самой сложной. Меры, которые сегодня принимаются, в частности по поручению президента, достаточны для решения этого вопроса. Но когда именно это произойдет, сейчас точно сказать не могу", – заявил Аксенов.

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При этом он признал, что из-за атак беспилотников оккупационные власти не могут обеспечить соблюдение графиков отключения электроэнергии.

"Учитывая атаки вражеских беспилотников, невозможно соблюсти все графики, которые устроили бы всех", – сказал он.

Отдельно Аксенов заверил в якобы отсутствии дефицита продовольствия и медикаментов. При этом он не стал раскрывать подробности работы оккупационных властей в этом направлении.

Так называемый глава Крыма призвал людей не доверять сообщениям о ситуации в Крыму и ориентироваться исключительно на "официальные источники информации".

В конце своего обращения он признал, что нынешняя ситуация является беспрецедентной для оккупированного полуострова.

"Ситуация непростая, такого еще никогда не было", – заявил Аксенов.

Подробнее о ситуации в Крыму

Ранее в BBC рассказали, как блокада меняет жизнь Крыма. Отмечалось, что на полуострове фиксируются перебои с электроснабжением, которые накладываются на и без того существующий дефицит топлива.

Еще до прекращения продаж топлива жители сообщали о его значительном подорожании. После ухудшения ситуации с топливом люди начали опустошать полки магазинов.

Также издание The Washington Post писало о том, как Крым превращается в остров. Журналисты описали, как удары ВСУ по логистике российских военных меняют жизнь жителей полуострова и туристов.

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