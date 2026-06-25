Первая страна ЕС закрывает двери для украинских мужчин

Пропускать будут только тех, кто официально не подлежит призыву в армию.

Дания больше не будет предоставлять режим временной защиты украинским беженцам мужского пола в возрасте от 23 до 60 лет. Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на заявление датского правительства.

Издание отмечает, что украинским мужчинам в возрасте от 22 до 60 лет запрещено покидать родину без уважительных причин. Таким образом, решение датского правительства направлено на то, чтобы не дать украинским мужчинам возможности уклоняться от призыва на военную службу.

"Дания твёрдо стоит на стороне Украины в её борьбе за свободу. Именно поэтому мы сейчас вносим изменения в украинский специальный закон, ведь не предполагалось, что наши правила легализации будут использованы для уклонения от мобилизации", – заявил министр по делам иммиграции Дании Мортен Бедсков.

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И хотя Дания таким образом больше не будет принимать новых украинских беженцев-мужчин, эти изменения не коснутся 47 600 украинцев, которые уже находятся в стране. Им разрешат оставаться в Дании и в дальнейшем.

Кроме того, новое правило не коснется украинских мужчин, официально освобожденных от военной службы.

Изменить свою позицию Дания решила на фоне обсуждений необходимости пересмотра правил ЕС о предоставлении временной защиты украинским беженцам. Сразу несколько европейских стран рассматривают возможность введения собственных национальных законов об ограничениях на прием украинских беженцев.

Как пишет Kyiv Independent, решение датского правительства уже вызвало критику со стороны комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти. По его словам, это "пример более широкой тенденции к ограничению защиты 4,3 миллиона украинцев, которые в настоящее время перемещены в Европе".

О'Флаэрти отметил, что общие исключения рискуют стать нарушениями прав человека, и что "вопросы, связанные с призывом, включая отказ от военной службы по соображениям убеждений, могут порождать законные требования о защите".

Стоит отметить, что правила приема украинских беженцев в настоящее время действуют на уровне ЕС в целом, и отдельные страны не могут ограничивать права украинцев больше, чем это разрешено общеевропейским правилом. Но это не касается Дании, поскольку она ещё в 1992 году отказалась подписать стандартное Маастрихтское соглашение о присоединении к ЕС, и ей разрешили присоединиться к блоку на особых условиях.

Украинские беженцы в ЕС

Как писало УНИАН, в Польше украинцам все чаще отказывают в предоставлении статуса PESEL UKR, если они прибыли из регионов, где не ведутся активные боевые действия. Такой статус дает право на легальное проживание, доступ к медицинской помощи и упрощенное трудоустройство, тогда как PESEL NUE не обеспечивает этих преимуществ.

Также мы сообщали, что в Чехии развернулась дискуссия о будущем украинских беженцев. Спикер нижней палаты парламента призвал немедленно отменить режим временной защиты для граждан Украины.

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