Соседка Украины внесла любителя 'волчиц' Винника в 'черный список'

Вместе с ним в списке фигурируют российские певцы Арбенина и Моргенштерн.

Украинский певец Олег Винник, бежавший из Украины во время полномасштабного вторжения России, внесен Министерством культуры Республики Молдова в список артистов из стран СНГ, концерты и участие которых в культурно-художественных мероприятиях не рекомендуются на территории этой страны. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Также обнародован список, в котором Винник занимает второе место. Вместе с ним в списке figurują российская певица Диана Арбенина и российский рэпер Моргенштерн.

В министерстве отмечают, что список был составлен на основе запросов, полученных от государственных учреждений культуры и концертных агентств. Речь идет о приглашении или участии артистов из-за рубежа, особенно из стран СНГ и государств, осужденных международным сообществом за вооруженную агрессию.

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В сообщении говорится, что документ носит рекомендательный характер, не содержит запрета на организацию культурных мероприятий, а направлен на предотвращение ситуаций, при которых проведение концертов, спектаклей, фестивалей или других культурно-художественных мероприятий может создавать риски для безопасности Республики Молдова.

Министерство культуры обращает внимание организаторов на то, что в случае приглашения артистов, включенных в этот список, или общественных деятелей, которые поддерживали или оправдывали вооруженную агрессию, они берут на себя возможные последствия, связанные с этим мероприятием, в частности возможность того, что приглашенным артистам не будет разрешен въезд на территорию Республики Молдова, что может привести к отмене мероприятия и нанести ущерб репутации организатора и привлеченных партнеров.

Олег Винник: последние новости

Как сообщал УНИАН, певец Олег Винник в начале полномасштабной войны находился в Украине, но затем тайно выехал за границу.

В декабре 2025 года Винник прокомментировал обвинения своего бывшего продюсера Александра Горбенко в том, что он якобы покидал Украину "под синим пледом". Он рассказал тогда, что 13 февраля 2022 года прибыл в Украину на гастроли и уже имел билеты на 23 февраля в Берлин, где живет его семья. Вскоре вылет пришлось перенести на 26 февраля, так как самолеты прекратили полеты над Украиной. Он пересек границу на машине. По словам певца, он покинул страну официально, поскольку уже 25 лет является резидентом Германии.

В последнее время артист общается со своими подписчиками на русском языке и продолжает исполнять свои хиты без перевода на украинский. Несмотря на критику в сети, Олег отмечает, что язык не должен становиться причиной для конфликта.

Певец также встал на защиту Анастасии Приходько, которая недавно заявила, что говорит на "киевском русском языке". После её высказывания отменили концерт в Черновцах. Он отметил, что ничего не нужно запрещать и отменять, и похвастался, что и сам общается на русском.

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