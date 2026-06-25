Энтузиаст пересобрал легендарный телефон Nokia и сделал его лучше, чем в 90-х

Вместо покупки нового телефона, имитирующего классические "кнопочники", вы можете восстановить оригинальный с обновленной начинкой. К такому выводу пришел энтузиаст с Reddit, который создает новую материнскую плату для культовой модели Nokia 3210 1999 года.

Благодаря такой модернизации устройство сохранит оригинальные кнопки, корпус и монохромный экран, но при этом внутри появится поддержка современных технологий, включая связь 4G и совместимость с актуальными батареями, пишет GRY-Online.

Nokia 3210 считается одним из самых узнаваемых мобильных телефонов в истории. В свое время он был мечтой как взрослых, так и и детей и стал символом эпохи, когда телефоны использовались в основном для звонков, сообщений и простых игр вроде "Змейки".

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Однако со временем старые кнопочные телефоны столкнулись с проблемой –  мобильные сети предыдущих поколений постепенно отключаются, из-за чего многие легендарные модели становятся практически бесполезными. Новый проект призван решить эту проблему.

Пользователь Reddit под ником briskspirit показал разработку собственной материнской платы для Nokia 3210. Ее ключевая особенность заключается в полной совместимости с оригинальным корпусом телефона, что выгодно отличает разработку от Nokia 3210 4G 2024, который внешне совсем не походил на оригинал.

Энтузиаст пересобрал легендарный телефон Nokia и сделал его лучше, чем в 90-х

Самой сложной частью проекта является создание программного обеспечения "с нуля". Энтузиаст начал пошагово воспроизводить оригинальный шрифт, раскладку меню и даже знаменитую игру Змейку. В результате телефон будет выглядеть так, будто он остался в 1999 году, но его внутренняя часть будет соответствовать современным требованиям.

Новая материнская плата получит модуль 4G, который позволит использовать телефон с актуальными мобильными сетями. В то же время вместо старых NiMH-аккумуляторов планируется установка стандартной литий-ионной батарейки, которую будет проще найти и заменить.

Проект пока еще находится в разработке, но автор обещает показать процесс создания и готовый результат на видео. 

Энтузиаст пересобрал легендарный телефон Nokia и сделал его лучше, чем в 90-х

Многие уверены, что рекорд по продажам мобильных телефонов принадлежит Apple, но на самом деле это не так. Несмотря на доминирование iPhone в последние годы, абсолютным рекордсменом по продажам является кнопочная модель начала 2000-х.

УНИАН рассказывал, какие старые мобильные телефоны коллекционеры скупают за миллионы. То, что долгие годы пылилось в ящике вашего стола, в 2026 году может превратиться в солидный банковский счет.

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