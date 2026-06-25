'Стражи галактики' на минималках: обзор супергеройского экшна 'Супергерл' от DC

УНИАН делится впечатлениями о втором полнометражном фильме из обновленной вселенной DC от Джеймса Ганна.

25 июня 2026 года в украинский прокат вышел супергеройский экшен "Супергерл" (Supergirl). Удалось ли создателям фильма поразить зрителей новым взглядом на хорошо известную героиню, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В течение последних нескольких лет супергеройский жанр переживает не лучшие времена – отчасти публика от него устала, а отчасти ухудшилось качество. На волне успеха "Саги о бесконечности" от Marvel студии ринулись массово снимать целые киновселенные, перенасыщая их новыми персонажами и звездными камео. Впрочем, в итоге желание насытить жаждущего зрителя сыграло с ними злую шутку.

И именно в эти тяжелые для жанра времена режиссер Джеймс Ганн, успевший снять успешные блокбастеры "Стражи Галактики" для Marvel и "Отряд самоубийц: Миссия на вылет" для DC, взялся за развитие обновленной киновселенной последнего.

Видео дня

Вскоре он объявил о первых десяти проектах – по пять фильмов и сериалов, одновременно пообещав, что ни один из них не будет запущен в производство, пока у них не появится идеальный сценарий.

О чем фильм

"Супергерл" – это уже второй полнометражный фильм от DC Studios Джеймса Ханна после прошлогоднего "Супермена", в финале которого эпизодически появилась нынешняя главная героиня.

По сюжету фильма, 23-летняя кузина Супермена – Кара Зор-Эл – бесцельно бродит по галактике в поисках алкоголя и драк. В отличие от своего идеального родственника, девушка совершенно разочарована в человечестве и, похоже, вообще не понимает, чего она хочет от жизни.

Во время одной из таких "печальных вечеринок" в честь своего дня рождения Кара встречается с 13-летней Рути Мэри Нолл, которая стремится отомстить безжалостному лидеру космических пиратов Крему с Желтых холмов за убийство ее семьи. Сначала наша Супердевушка, которая в принципе не особо переживает ни о чем, кроме заливания собственного горя, не хочет помогать смелой девочке, однако когда Крем ранит ее любимого пса Крипто смертельным ядом, она соглашается выследить пиратов, чтобы получить противоядие.

В этом квесте Кара не только наконец-то делает что-то полезное, но и получает шанс познать себя и свое истинное призвание.

Актеры и персонажи

Впервые в комиксах Супердевушка была представлена в 1962 году как женский аналог Супермена, чей образ эксплуатировался в графических романах еще с 1938 года. Впрочем, на протяжении десятилетий она все равно оставалась в тени своего знаменитого двоюродного брата. Наиболее известные появления Супердевушки на экранах на сегодняшний день – Хелен Слейтер в одноименном фильме 1984 года, который был безжалостно разгромлен критиками, и Саша Кейл в "Флэше" 2023 года, который был "похоронен" общественностью еще до выхода из-за скандальной личности Эзры Миллера. Между тем, на телевидении образ героини воплощали Лора Вандервурт в сериале "Тайны Смолвиля" (2001-2011) и Мелисса Бенуаст в "Супердевушке" (2015-2021).

Сначала ходили слухи, что Кейл продолжит исполнять роль Супердевушки и в следующих проектах DC, однако Джейм Ганн, взяв на себя управление франшизой, решил кардинально сменить актерский состав и самих персонажей.

В результате в начале 2024 года стало известно, что эту роль получила звезда сериала "Дом дракона", австралийка Милли Алкок. При этом Ганн обещал зрителям совершенно новый взгляд на персонажа, а рабочее название фильма было "Супердевушка: Женщина завтрашнего дня".

Впрочем, в итоге мы получили скорее бунтарку-подростка, а не сильную женщину. Сама по себе Алкок довольно харизматична и, казалось бы, неплохо справилась с ролью, однако персонаж оказался довольно примитивным и не вызывающим особой симпатии. Возможно, в следующем проекте "Человек завтрашнего дня" (2027), где Супергерл уже будет работать в паре с Суперменом, мы увидим более глубокое раскрытие персонажа и сильную героиню, но пока это похоже на детские забавы.

14-летняя английская актриса Ив Райдли (сериалы "Проблема трех тел", "Ведьмак") воплотила образ ситуативной напарницы Кары – Рути, а бельгийский актер Маттиас Схунартс ("Ржавчина и кость", "Лофт", "Девушка из Дании", "Старая гвардия") – главного антагониста Крема.

В то же время Дэвид Крамхолц ("Гарольд и Кумар уходят в отрыв", "Оппенгеймер", сериал "Сантехники Белого дома") и Эмили Бичем ("Малыш Джо", "Круэлла", сериал "1899") сыграли родителей Кары – Зор-Эла и Алуру Ин-Зе.

Между тем, Джейсон Момоа ("Форсаж 10", "Minecraft: Фильм", франшизы "Аквамен", "Дюна", сериал "Игра престолов"), который ранее играл в фильмах по комиксам DC супергероя Артура Карри / Аквамена, теперь воплотил образ суперзлодея / антигероя Лобо – инопланетного наемника и охотника за головами с планеты Кзарния, который вынужденно ненадолго объединил усилия с Каррой и Рути.

Сцена после титров

Поклонники фильмов по комиксам уже давно привыкли, что у них есть сцены после титров – к этому приучила Marvel, а DC подхватила эту тенденцию.

Впрочем, в случае с "Супергерл" их ждать не стоит – можно смело выходить из зала кинотеатра после финального кадра в начале титров (разве что вы не хотите отдать дань уважения длиннющему отделу визуальных эффектов), поскольку никаких дополнительных сцен там нет.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась 22 июня 2026 года в Бруклине, и первые рецензии на фильм довольно критичные.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 57% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 50 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

Анонсированная как "совершенно новый взгляд на хорошо известную героиню" лента "Супергерл" на деле оказалась довольно примитивной подростковой мешаниной с плоскими персонажами. Сама Кара Зор-Эл порой даже раздражает своим депрессивно-пофигистическим подходом к жизни, так что ей как-то и сопереживать не хочется. При этом демонстративно подчеркиваемый на каждом шагу панк-рок стиль героини выглядит не очень искренним. Она как-то не дотягивает до настоящей сильной "бед-герл", которой хочет казаться.

Главные конфликты в фильме довольно плоские и предсказуемые. Крем – просто мелкий негодяй (скорее карикатурный, чем устрашающий), который перебивается какими-то там грабежами и запугиваниями, но даже не стремится уничтожить какую-то планету, а мотивация героинь разобраться с ним основана исключительно на собственных интересах – Рути хочет отомстить за смерть родителей (о чем она пафосно декламирует при каждой возможности), а Кара – спасти собаку (которая для нее важнее всего на свете – впрочем, здесь не будем осуждать).

А еще в фильме очень много заимствований из других космических саг – от "Звездных войн" до тех же "Стражей Галактики". В целом, это своего рода "Стражи Галактики" на минималках – набитые драками в космических барах и "герл-пауэр"-саундтреком с допотопного плеера, но уже без таких харизматичных персонажей и остроумных диалогов.

В итоге "Супергерл" – это фильм, который нельзя назвать таким уж плохим, как, например, "Марвелы" или "Мадам Паутина", но и ничего прямо "вау" он в себе не несет. Скорее промежуточный проходной проект, без которого киновселенная вполне могла бы обойтись, а предысторию героини можно было бы просто кратко вписать в какой-нибудь другой фильм или сериал.

И самое печальное здесь то, что мы получили весьма посредственную работу от такого замечательного режиссера, как Крейг Гиллеспи ("Ларс и настоящая девушка", "Ночь страха", "Я, Тоня", "Круэлла", "Дурные деньги", сериал "Пэм и Томми"), но без его фирменного юмора и нестандартного видения. Еще одно свидетельство того, что далеко не все титулованные режиссеры из "серьезного кино" могут так же хорошо работать в супергеройском жанре.

Общая оценка – 5,5 из 10 баллов.

***

О других новинках этой недели в кинотеатрах читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой лучших сериалов июня 2026 года.