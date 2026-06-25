Эксперты выбрали лучший Android-смартфон 2026 года – это не Samsung или Xiaomi

Устройство получило процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, огромный аккумулятор на 7300 мАч и тройную камеру на 50 Мп.

Обозреватели TechRadar обновили рейтинг лучших Android-смартфонов и выбрали модели, которые выделяются производительностью, камерами, автономностью и соотношением цены-возможностей.

Главным Android-фоном 2026 года признали OnePlus 15. Это первый аппарат за последние годы, который получил от TechRadar максимальную оценку – пять звезд. Журналисты отметили сочетание топового железа и максимально плавной работы системы.

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 – самым мощным SoC среди Android-устройств. Он трудится в паре с 12/16 ГБ сверхбыстрой оперативной памяти LPDDR5X Ultra+. Отдельного внимания заслуживает батарея емкостью 7300 мАч: во время тестирования смартфон смог проработать около трех дней без подзарядки.

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Смартфон оснащен 6,78-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с разрешением 1.5K и рекордной динамической частотой обновления 165 Гц, что делает его особенно интересным для игр. Мощная начинка без проблем справляется с многозадачностью, а система из трех камер по 50 мегапикселей позволяет получать хорошие снимки в разных сценариях.

TechRadar назвал OnePlus 15 главным Android-смартфоном для поклонников "зеленой" экосистемы и устройством, которое способно заинтересовать даже преданных фанатов iPhone.

Суперфлагман Samsung – Galaxy S26 Ultra – занял лишь третью строчку, уступив Pixel 10 Pro, который может похвастаться лучшей реализацией функций на основе ИИ на рынке.

Galaxy S26 Ultra лучше всего подойдет тем, кто ставит качество фото и видео на первое место. Однако в остальном он слишком консервативный. К тому же высокий ценник (1200 долларов) заставляет задуматься о целесообразности покупки.

В топ также попали Pixel 10, как лучший Android-фон по соотношению цены и качество, бюджетный Pixel 10a в категории до $500 и Galaxy Z Fold 7 для тех, кто хочет купить свой первый складной смартфон.

Ранее эксперты выделили модели iPhone, которые уже нельзя покупать в 2026 году. Многие устройства перешли в статус винтажных, а это напрямую влияет на поддержку, безопасность и ремонт.

УНИАН рассказывал, что недорогой Honor попал в Книгу рекордов Гиннесса как смартфон с самой высокой автономностью. Устройство продержалось 26 часов 8 минут и 34 секунды в комплексном тесте автономности.

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