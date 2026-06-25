Командира печально известной 'Скалы' отстранили от исполнения обязанностей

Сейчас решается вопрос о том, кто будет исполнять обязанности командира в этот период.

Командира 425-го ОШП "Скала" Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования в полку. Об этом сообщил пресс-секретарь полка Алексей Братущак, пишет "Радио Свобода".

В полку уже работают правоохранители, расследование ведет ГБР, а по решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского туда направили комплексную комиссию Генштаба.

Сейчас решается вопрос о том, кто будет исполнять обязанности командира в этот период.

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Решение было принято на фоне резонансного расследования о возможных системных нарушениях прав военнослужащих в учебных центрах подразделения.

Скандалы со "Скалой"

Упоминается о 26 небоевых смертях за последние полгода. Большинство умерших пробыли в полку менее месяца. Свидетели рассказывали о возможных избиениях, жестоком обращении и ненадлежащем оказании медицинской помощи.

В командовании "Скалы" заявляли, что 18 из 26 военных якобы умерли в больницах или по дороге в них, а причинами большинства смертей были болезни или общее тяжелое состояние здоровья мобилизованных.

После этого всплыла ещё одна история. Журналист Sky News Азад Сафаров заявил, что весной 2025 года возле Доброполья неизвестный военный, вероятно, служащий "Скалы", обстрелял автомобиль с водительшей съемочной группы. Женщина выжила только благодаря тому, что автомобиль был бронированным. По словам Сафарова, командование обещало провести расследование, но ответа он так и не получил.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по обнародованным накануне в СМИ фактам о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала".

В настоящее время продолжаются следственные действия, чтобы установить объективную картину событий, проверить достоверность обнародованных фактов и выяснить все обстоятельства, о которых говорится в журналистском материале, добавили в ведомстве.

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