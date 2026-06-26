Археологи нашли утраченную 'Книгу мертвых', захороненную на египетском кладбище

Египетские чиновники назвали свиток первым полным папирусом, найденным в районе Аль-Гураифы.

Древние египтяне строили захоронения для загробного мира с той же серьезностью, что и для этого мира: канопы для сохранения органов, амулеты для защиты, статуэтки ушабти для обозначения труда в загробной жизни, а для некоторых - погребальные папирусы с заклинаниями из того, что современные ученые называют Книгой мертвых. Об этом пишет Popular Mechanics.

В районе Аль-Гураифы в центральном Египте археологи обнаружили один из таких сложных погребальных ландшафтов: кладбище Нового царства, о котором было объявлено в 2023 году, с высеченными в скале гробницами, мумиями, амулетами, статуями, канопами и длинным папирусом, содержащим главы или заклинания из традиции Книги мертвых.

Египетские чиновники назвали свиток первым полным папирусом, найденным в районе Аль-Гураифы, и заявили, что он находится в хорошем состоянии. Мустафа Вазири, тогдашний генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта, подтвердил это в первоначальном заявлении министерства.

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Интересно, что кладбище относится к Новому царству, примерно к 1550-1070 годам до н.э., и более обширная территория раскопок не была историей одного-единственного находки. Современные источники описывали множество высеченных в скалах гробниц и называли имена нескольких человек, связанных с погребальным ландшафтом, включая Нани или Нани, Та-де-Иса или Таджи Ист и Джехути-Мес. Папирус по-прежнему привлек наибольшее внимание, отчасти потому, что, как сообщается, он был найден в контексте захоронения, а отчасти потому, что длинные, хорошо сохранившиеся рукописи Книги мертвых встречаются не каждый день.

В отчетах длина папируса описывается примерно как 13-18 метров, в зависимости от источника. Лара Вайс, генеральный директор Музея Рёмера и Пелицеуса в Германии, сказала:

"Если он такой длинный и хорошо сохранившийся, [то это] безусловно, замечательная и интересная находка".

Фой Скалф, египтолог из Чикагского университета, рассказал, что найти копию в гробнице, где она была первоначально захоронена, - "очень редкое явление", хотя без фотографий и официального описания текста трудно подтвердить детали находки.

Отмечается, что книга, которую правильнее переводить как "Книга о выходе в день", играла ключевую роль в древнеегипетской культуре. Любые экземпляры текста дают исследователям представление о древнеегипетской религии и верованиях о загробной жизни, согласно данным Американского исследовательского центра в Египте.

"Книга мертвых" раскрывает центральные аспекты системы верований древних египтян, и, как и во многих областях египтологии, наши теории постоянно меняются, развиваются и адаптируются с каждым новым переводом этого текста", - пишут ученые.

Ранее египетские чиновники заявляли, что папирус, как ожидается, будет выставлен в Большом египетском музее. Министерство туризма и древностей Египта сообщает, что музей работает в тестовом режиме и его официальное открытие запланировано на 3 июля 2026 года.

Интересно, что папирус был лишь одним из экспонатов переполненного кладбища. В отчетах того времени описываются каменные и деревянные гробы, мумии, канопы, тысячи амулетов и более 25 000 фигурок ушабти - небольших погребальных статуэток, предназначенных для помощи умершим в загробной жизни. Одним из наиболее примечательных экспонатов был гравированный и расписной гроб Та-де-Исы, описанной как дочь Эрет Хару, верховного жреца Джехути в Аль-Ашмунине. Рядом находились деревянные ящики с ее канопами, полный набор статуэток ушабти и фигурка Птах-Сокара, погребального божества.

Новости археологии

Археологи обнаружили тайник с древними сокровищами на месте Гелиополиса, легендарного египетского города, упомянутого в библейской истории Иосифа.

Артефакты были найдены в гробнице Панхеси в археологическом районе Матария города Айн-Шамс, на территории некрополя Гелиополиса.

Кладбище использовалось в Египте с позднего периода до римской эпохи и вплоть до христианского периода, хотя официальные лица не назвали конкретную дату обнаружения тайника.

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