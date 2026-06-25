В ВСУ разработали новую систему защиты украинской гаубицы 'Богдана' от дронов

Пока неизвестно, прошла ли эта система испытания в боевых условиях.

Украинские артиллеристы придумали оригинальную защиту для прицепной 155-мм гаубицы 2П22 "Богдана-БГ". Как пишет военный портал Defence Express, помимо уже ставших классическими защитных экранов, украинская гаубица также получила антидроновую защиту ствола.

Аналитики отметили, что ствол – это довольно уязвимая часть артиллерийской системы. Поэтому теперь большая его часть защищена элементами антидроновой защиты, известной под названиями "ежик" или "одуванчик".

"Ранее его можно было увидеть в составе защитных конструкций российской бронетехники, прежде всего танков, а также на украинской технике, и даже такой вариант пассивной защиты от FPV-дронов ранее рассматривали во Франции", – говорится в статье.

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Отмечается, что способ крепления элементов защиты к стволу может влиять на эксплуатацию гаубицы. Например, не давать стволу вовремя остыть после выстрела. А температура ствола влияет на точность стрельбы, ресурс работы и безопасность эксплуатации.

"Интересно, насколько эффективной может быть такая защита ствола, поскольку, с одной стороны, она может обезопасить от непосредственного попадания дрона в ствол, а с другой – все равно остаются риски получения повреждений от осколков", – добавили авторы.

Однако они считают, что система всё же улучшает защищенность ствола от вероятного поражения. Например, в случае, если дрон или другое средство поражения разорвётся неподалеку от гаубицы.

При этом неизвестно, использовались ли уже "Богданы" с дополнительной защитой в реальных боевых условиях. Ведь пока что они демонстрировались только на учениях.

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Напомним, что в 202 году на вооружении 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ появился новый вариант украинской самоходной гаубицы 2С22 "Богдана". Она оснащена бронекабиной компании "Украинская бронетехника" и использует колесное шасси Tatra.

В будущем, как прогнозируют в Ракетных войсках, именно "Богданы" в их самоходных и прицепных вариантах станут основными артиллерийскими системами в ВСУ. Уже сейчас Силы обороны используют до 40 процентов именно этих систем.

Среди преимуществ "Богданы" называют очень высокую точность попадания, медленный износ ствольного канала и возможность быстрого ремонта. Военные говорят, что гаубица выдерживает "до 7–8 тысяч выстрелов", при этом точность стрельбы остается на должном уровне.

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