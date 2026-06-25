Правительство заключило соглашение со Всемирным банком на сумму 3,39 млрд долларов и обсудило совместный проект 'Экономика будущего', – Свириденко

Министерство финансов и Всемирный банк заключили пакет соглашений в рамках Первой Программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора в Украине (DPO) на общую сумму 3,39 млрд долларов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко из Гданьска после встречи с президентом Всемирного банка Аджеем Бангой в Гданьске, где проходит Конференция по восстановлению Украины.

Средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и финансирование приоритетных расходов государственного бюджета.

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Соглашение предусматривает, что 1,04 млрд долларов займа на политику развития, из которых 500 млн долларов обеспечены гарантией Великобритании, еще 540 млн долларов – гарантией Японии; еще 2,35 млрд долларов грантового финансирования от Фонда F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

"Отдельно с Аджаем Бангой обсудили следующий этап партнерства. Работаем вместе над концепцией "Экономики будущего" – долгосрочной стратегией, которая должна определить, какой будет украинская экономика после завершения войны. Среди приоритетов также – современная жилищная политика. Расширение доступной ипотеки и создание условий, чтобы миллионы украинцев могли приобрести собственное жилье, является одним из ключевых элементов возвращения людей домой. Особое внимание уделили приватизации. "Мы разделяем подход, согласно которому она должна быть поэтапной, прозрачной и максимально выгодной для государства, привлекая стратегических инвесторов и увеличивая стоимость украинских активов, а не продавая их в спешке", – написала Свириденко.

Ранее "Экономика будущего" была представлена президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она должна определить направление развития на 10–15 лет и стать современным аналогом плана Маршалла для Украины.

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