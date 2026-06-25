Некоторые задания НМТ по украинскому языку выходили за рамки школьной программы, – Лубинец

После обращений филологов часть таких заданий была отменена, а участникам пересчитали баллы.

Отдельные задания национального мультипредметного теста (НМТ) по украинскому языку выходили за рамки школьной программы или имели неоднозначную интерпретацию. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Суспильне Студия" 25 июня.

"Когда мы в этом году ознакомились с проблематикой сдачи НМТ, то обнаружили ряд проблем. Это и отсутствие помещений в бомбоубежищах. Каждая воздушная тревога автоматически оказывала негативное влияние на детей, сдававших тест НМТ именно в этот день. Во-вторых, были перебои с компьютерным оборудованием, на котором дети сдавали этот тест. В-третьих, и это уже не моя позиция, а экспертное мнение специалистов по украинскому языку, которые четко установили, что некоторые задания (по украинскому языку) выходили за рамки школьной программы и допускали двоякое толкование", – сказал он.

По словам омбудсмена, есть даже отдельные письма от экспертов, филологов, профессоров, которые в свое время писали учебники по украинскому языку. Они напрямую написали свои письма с просьбой отменить у детей некоторые задания и повысить их оценку.

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"Все это привело к тому, что очень многие дети сдали НМТ явно не на том уровне, на котором они владели материалом… А если украинские вузы не примут этих студентов, их с удовольствием примут европейские вузы, которые запустили даже отдельные грантовые программы для наших детей, не сдающих НМТ", – пояснил Лубинец.

Сдача НМТ в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, Лубинец обратился с предложением к Кабмину и Минобразования снизить минимальный балл для отбора с 150 до 130, учитывая затрудненные условия подготовки и сдачи НМТ в 2026 году.

Также он предлагает вернуть право на обжалование некорректных тестовых заданий и обеспечить обнародование тестов и правильных ответов после завершения НМТ. Кроме того, Лубинец предлагает урегулировать процесс прохождения НМТ детьми, находящимися в местах лишения свободы.

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