Некоторые задания НМТ по украинскому языку выходили за рамки школьной программы, – Лубинец

Отдельные задания национального мультипредметного теста (НМТ) по украинскому языку выходили за рамки школьной программы или имели неоднозначную интерпретацию. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Суспильне Студия" 25 июня.
"Когда мы в этом году ознакомились с проблематикой сдачи НМТ, то обнаружили ряд проблем. Это и отсутствие помещений в бомбоубежищах. Каждая воздушная тревога автоматически оказывала негативное влияние на детей, сдававших тест НМТ именно в этот день. Во-вторых, были перебои с компьютерным оборудованием, на котором дети сдавали этот тест. В-третьих, и это уже не моя позиция, а экспертное мнение специалистов по украинскому языку, которые четко установили, что некоторые задания (по украинскому языку) выходили за рамки школьной программы и допускали двоякое толкование", – сказал он.
По словам омбудсмена, есть даже отдельные письма от экспертов, филологов, профессоров, которые в свое время писали учебники по украинскому языку. Они напрямую написали свои письма с просьбой отменить у детей некоторые задания и повысить их оценку.
"Все это привело к тому, что очень многие дети сдали НМТ явно не на том уровне, на котором они владели материалом… А если украинские вузы не примут этих студентов, их с удовольствием примут европейские вузы, которые запустили даже отдельные грантовые программы для наших детей, не сдающих НМТ", – пояснил Лубинец.
Сдача НМТ в Украине: последние новости
Как сообщал УНИАН, Лубинец обратился с предложением к Кабмину и Минобразования снизить минимальный балл для отбора с 150 до 130, учитывая затрудненные условия подготовки и сдачи НМТ в 2026 году.
Также он предлагает вернуть право на обжалование некорректных тестовых заданий и обеспечить обнародование тестов и правильных ответов после завершения НМТ. Кроме того, Лубинец предлагает урегулировать процесс прохождения НМТ детьми, находящимися в местах лишения свободы.