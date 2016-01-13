В Запорожье более 100 тысяч жителей вторые сутки остаются без воды из-за аварии на водоводе (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, за минувшие сутки жители района раскупили в магазинах всю питьевую воду. Техническая вода подвозится автоцистернами, у которых выстраиваются очереди из сотен запорожцев.

Достоверной информации о сроках возобновления водоснабжения на данный момент нет.

Читайте такжеВ оккупированной Керчи снизили объемы подачи тепла в жилые дома

Как сообщал УНИАН, утром 12 января в Запорожье более 100 тыс. человек остались без централизованного водоснабжения из-за аварии в сетях КП «Водоканал», обеспечивающего подачу питьевой воды на территории города.

По данным «Водоканала», причиной прекращения централизованного водоснабжения стал порыв в единственном водоводе, по которому осуществляется водоснабжение на Хортицкий район Запорожья.