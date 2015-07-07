В Запорожье из-за аварии более 250 тысяч горожан будут получать питьевую воду по графику

В Запорожье из-за аварии на канализационном коллекторе Центральных очистных сооружениях №2 (ЦОС№2) и водоводе питьевой воды городского КП "Водоканал" более 250 тысяч горожан Запорожья будут снабжаться питьевой водой по графику.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте запорожского КП "Водоканал", "с 7 июля 2015 года в связи с повреждением на коллекторе диаметром 2000 мм и водоводе питьевой воды диаметром 300 мм в Соловьиной балке, подача воды в правобережной части города (Ленинский, Хортицкой районы) будет осуществляться с пониженным давление в дневное и ночное время: с 9:00 до 17:00 и с 22:00 до 5:00".

Насколько будет понижаться давление, администрация КП не сообщает.

В периоды с 5:00 до 9:00 и с 17:00 до 22:00 администрация КП "Водоканал" обещает осуществлять подачу питьевой воды "в полном объеме".

В то же время, согласно сообщению, полностью без централизованного снабжения питьевой водой в результате аварии остались более 1,5 тысяч жителей с. Нижняя Хортица и с. Бабурка, а также 22 садовых кооператива в пригороде Запорожья.

Официальной информации о сроках проведения восстановительных работ от КП "Водоканал" на данный момент нет.

Согласно информации, озвученной сегодня на совещании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуаций, данные работы планируется выполнить в течение 10 дней силами подрядных организаций.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в Запорожье обвалился магистральный канализационный коллектор (ЦОС №2), который обслуживает правобережную часть города.

По данным КП "Водоканал", авария произошла из-за недавних сильных дождей и устаревших коммуникаций.

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В связи с аварией "Водоканал" снизил давление водопроводе Ленинского и Хортицкого районов, а в дачные кооперативы вообще прекратили подачу воды.