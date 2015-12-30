МВД: Ранившие полицейских в Киеве грабители являются членами ОПГ, объявлен план "Перехват"

Такие подробности на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"По оперативной информации, преступники, совершившие разбой против гражданина для завладения 70 тыс. долл. и применившие оружие против правоохранителей во время побега, - члены организованной преступной группировки. Доказательства причастности злоумышленников к ОПГ найдены при осмотре следственно-оперативной группой автомобиля, на котором передвигались преступники. Вероятно, в состав этой вооруженной преступной банды входило около 10 человек. Основная часть которых, скорее всего, выходцы из Донецкой области. Сейчас полицейские устанавливают их данные", - пишет он.

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Шкиряк сообщает, что есть подозрения о причастности этой группировки к ряду подобных преступлений в Киеве, которые произошли в последнее время.В столице продолжает действовать план "Перехват", пытаются установить их место пребывания и задержать. При этом злоумышленники вооружены и могут оказывать сопротивление, потому к операции привлекли спецподразделения уголовной полиции и спецназа.