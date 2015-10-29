Сеть покоряет ролик о красоте украинской земли, снятый с высоты птичьего полета (видео)

"Украина - мой дом. Это аэровидео о центральной и западной частях Украины, о людях, которые живут в этом прекрасном месте. Добро пожаловать в мой дом", - описывает ролик автор Олег Прилуцкий.

Пользователи интернета живо отреагировали на ролик - за день он собрал 13 тысяч просмотров и много комментариев.

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"Очень хорошо представлена Украина, спасибо автору! Во многих местах из тех, что здесь есть, побывал и могу засвидетельствовать - наша Украина очень красивая и имеет большой туристический потенциал", - отметил один из пользователей в комментариях.