Сеть покоряет ролик о красоте украинской земли, снятый с высоты птичьего полета (видео)
14:29, 29 октября 2015Общество
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В Сети появилось видео под названием "Украина - мой дом", в котором с воздуха сняты живописные пейзажи нашей страны, а также ее жители.
"Украина - мой дом. Это аэровидео о центральной и западной частях Украины, о людях, которые живут в этом прекрасном месте. Добро пожаловать в мой дом", - описывает ролик автор Олег Прилуцкий.
Пользователи интернета живо отреагировали на ролик - за день он собрал 13 тысяч просмотров и много комментариев.
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"Очень хорошо представлена Украина, спасибо автору! Во многих местах из тех, что здесь есть, побывал и могу засвидетельствовать - наша Украина очень красивая и имеет большой туристический потенциал", - отметил один из пользователей в комментариях.
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