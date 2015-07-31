Ночью в супермаркете Харькова неизвестный открыл стрельбу, есть погибшие (фото)

Как сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Харьковской области, сегодня в 00 часов 15 минут в дежурную часть Червонозаводского райотдела милиции поступило сообщение от медиков о смерти мужчины возрастом около 30 лет который скончался от огнестрельного ранения в область грудной клетки.

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«Было установлено, что около полуночи в супермаркет вбежал неизвестный с пистолетом неустановленного образца в руках. Вслед за ним вбежал пострадавший, в которого злоумышленник выстрелил один раз и скрылся в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают правоохранители, вещественные доказательства изъяты. Устанавливаются и опрашиваются свидетели. Проводятся все необходимые оперативно-следственные действия по установлению местонахождения вооруженного злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.