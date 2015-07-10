В Харькове напали на инкассаторов: погибли 3 человека

В Харькове произошло разбойное нападение на инкассаторов. По предварительной информации, погибли трое человек.

Об этом сообщил советник главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Только что, в 8 40 утра в Харькове на ул. Ньютона, в момент утренней инкассации, произошло разбойное нападение на отделение "Новой почты". По предварительной информации погибло трое работников "Новой Почты"", - сообщил Геращенко (по уточненной информации, нападение совершено на сотрудников "Укрпочты", - ред.).

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По его словам, в городе введен план перехват. На месте работает следственно-оперативная группа.

"Просьба всех, кто был свидетелями этой трагедии, дать свидетельские показания и помочь следствию установить личности убийц. Одной из главных версий будет то, что это сделала та же группа неизвестных лиц, которые ранее уже четыре раза грабили и убивали инкассаторов и до сих пор осталась не раскрытой", - добавил Геращенко.