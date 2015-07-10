В Харькове напали на инкассаторов: погибли 3 человека
По данным Геращенко, разбойное нападение произошло во время утренней инкассации.
В Харькове произошло разбойное нападение на инкассаторов. По предварительной информации, погибли трое человек.
Об этом сообщил советник главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
"Только что, в 8 40 утра в Харькове на ул. Ньютона, в момент утренней инкассации, произошло разбойное нападение на отделение "Новой почты". По предварительной информации погибло трое работников "Новой Почты"", - сообщил Геращенко (по уточненной информации, нападение совершено на сотрудников "Укрпочты", - ред.).
По его словам, в городе введен план перехват. На месте работает следственно-оперативная группа.
"Просьба всех, кто был свидетелями этой трагедии, дать свидетельские показания и помочь следствию установить личности убийц. Одной из главных версий будет то, что это сделала та же группа неизвестных лиц, которые ранее уже четыре раза грабили и убивали инкассаторов и до сих пор осталась не раскрытой", - добавил Геращенко.
Только что, в 8 40 утра в Харькове на Ул. Ньютона, в момент утренней инкассации, произошло разбойное нападение на отд...Posted by Антон Геращенко on 9 липня 2015 р.